شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من الأملاح الموجودة في المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو تعد من الفواكه ذات الطعم المميز والرائعة، ولها الكثير من العاشقين لتناولها باستمرار، ولكن الإفراط في تناولها يعد من الأمور الخطر، فقد تزيد من تراكم الأملاح في الجسم، وهذا له العديد من المضاعفات.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "eatingwell" سنتعرف علي أبرز الطرق التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم.

المانجو غنية بمادة الأوكسالات، التي تعرضك للخطر، وتزيد من فرص تراكم الأملاح في الجسم، ومن الأضرار التالي:

- حصوات الكلى، يوجد الكالسيوم وكميات صغيرة من الأوكسالات في المسالك البولية وهذا يؤدي إلى تكوين الحصوات بسبب ارتفاع نسبة الأوكسالات.

- انخفاض امتصاص المعادن، نتيجة لإلتصاق الأوكسالات بمعادن أخرى في القناة الهضمية، فهذه المادة تمنع امتصاص الكالسيوم من بعض الأطعمة على رأسها السبانخ.

- عندما تتحلل مادة الأوكسالات في القناة الهضمية، ففأنها تؤثر علي تأثير وفاعليت المضاد الحيوي، وذلك يتم عن طريق تقليل البكتريا الجيدة.

- تراكم الأملاح في الجسم، والذي يمكن التخلص منه عن طريق الإكثار من تناول الماء التي تساهم بشكل كبير في طرد السموم من الجسم، بما في ذلك الأملاح الزائدة، كما أنه من الضروري أيضا الحركة وممارسة التمارين الرياضية فهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في القضاء علي الأملاح الوجودة بالجسم.