شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين المؤتمر والمعرض الدولى للتجميل و "ميد آيكون" لتخصيص أول مبنى طبى بالعاصمة الإدارية الجديدة لعيادات التجميل والجلدية وطب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعيا لمواكبة توجه الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة المستدامة ورؤية مصر 2030 وبهدف تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للتجميل (ICC) عن إبرام بروتوكول تعاون مع شركة "ميد آيكون "medicon للتطوير العقاري لتخصيص إحدى مباني مجمع ميد آيكون الطبي في العاصمة الإدارية لعيادات متخصصة في الطب التجميلي وطب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية.

كشف الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة (فينوس ) المؤسس للمؤتمر الدولي للتجميل (ICC) عن أن التعاون مع شركة "ميد آيكون" يستهدف الاستفادة من البنية التحتية للمشروع الإستراتيجي والذي يعد الوجهة الطبية الأولى والوحيدة المتكاملة فى منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى أهمية استغلال الموقع المتميز للمجمع الطبي وسهولة الوصول إلى العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة والقاهرة الكبرى والإسماعيلية والسويس والعين السخنة. أهمية مجمع ميد آيكون الطبي فى العاصمة الإدارية لجذب السياحة العلاجية والتى توفر بدورها العملة الصعبة للبلاد.

واعتبر أبو زيد أن العاصمة الإدارية الجديدة هى محط أنظار جميع دول العالم كما يوفر المكان الإستراتيجى للمجمع جميع سبل جذب الأطباء والمرضى والمشغلين فى نشاط الرعاية الصحية.

ومن جهته قال المهندس حسام السرجاني المدير التنفيذي لشركة "ميد آيكون" للتطوير العقاري أن البروتوكول يمثل خطوة هامة فى مسعى الشركة لتقديم مشروعات متميزة ومتنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته مشاريع الشركة الآخرى في العاصمة الإدارية مثل مشروع "أتيكا" السكني والتجاري و"لامبورجينى" الإيطالية لإدارة الشقق الفندقية ومدارس جرين لاند الدولية.

وأعرب عن سعادته بالإعلان ان المجمع الطبي لميد آيكون هو الأكبر والأشمل في المنطقة حيث يتكون من 115 عيادة بمختلف التخصصات الطبية و23 مركز طبي متخصص واثنين من المستشفيات المتخصصة بسعه 160 سرير كما أنه مزود بقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث وسائل العرض والاتصال ومناطق انتظار داخلية وخارجية للمرضى والزائرين على أحدث النظم العالمية كما أن المجمع يضم أكبر صيدلية في العاصمة الإدارية ومناطق خدمية تجارية مثل المطاعم والكافيهات والبنوك ومناطق مخصصة للأطفال، بجانب عيادة المركز السويسري للطب البيولوجي.

وأشار السرجانى إلى أن التعاون مع المعرض و المؤتمر الدولي للتجميل (ICC) لتخصيص مبنى يحتوي على 52 عيادة لتخصصات الطب التجميلى وأمراض الجلدية و الأسنان وخمس مراكز كبرى للتجميل يعتبر إضافة إستراتيجية للمجمع لما يتميز به المعرض الدولي للتجميل من خبرة واسعة في مجال البحث العلمي وتوفيره منصة شاملة متقدمة تم إنشاؤها لجميع ممارسي الجراحة التجميلية والطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة.

وبدوره اعتبر الأستاذ الدكتور وائل سعودي رئيس المؤتمر الدولي للتجميل (ICC) أن معرض ICC 2022 نسختة السابعة وقد اثبت المؤتمر ريادته خلال السنوات الماضية حيث تم وضعه على خريطة المؤتمرات الدولية الطبية الهامة لما يقدمه من بحوث طبية تركز على تزويد جراحي التجميل وأطباء الجلد بأحدث الخبرات الأكاديمية والصناعية لتقدمهم المهني في المجال التجميلي.

وأوضح سعودى أن الهدف الأساسي من المعرض هذا العام هو بناء جسر بين الجراحة التجميلية والأمراض الجلدية، حيث سيساعد الخبراء البارزين والدوليين المدعوين جيل الشباب على تحقيق مفهوم "تقديم أعلى مستويات الجودة من خلال الاتحاد بين جراحي التجميل وأطباء الأمراض الجلدية".

وبدوره كشف السيد محمد سعد المدير التنفيذي للمعرض و المؤتمر الدولى للتجميل عن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع كبرى شركات الأدوية العالمية والمصرية للوصول إلى مستوى عالمي في مجال صناعة المعارض في مجال طب و جراحة التجميل، حيث ستستعرض الشركات من خلال منصة المعرض " ما يزيد على 1400 منتج عالمي للعناية بالبشرة والتجميل بالإضافة إلى تقنيات الليزر، وذلك على من خلال ٥ قاعات في مركز مصر للمعارض الدولية بالإضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل وعرض الملصقات العلمية.

وأضاف سعد أن الشراكة "ميد آيكون" للتطوير العقاري الطبي تأتي في إطار السعي إلى تحقيق الرؤية الشاملة لممارسة هذا التخصص في بيئة مثالية يتوافر بها جميع مقومات النجاح.

وحضر حفل التوقيع العديد من المتخصصين في قطاع التطوير العقاري وفي قطاع الجراحات التجميلية وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب المختلفة.