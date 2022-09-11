شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتسكين آلام الركبة.. أبرزها فقدان الوزن والراحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألم الركبة يعد من المشكلات التي يتعرض لها الكثيرون، وتتسبب في إعاقتهم لممارسة حياتهم اليومية، وقد يصل أمر التعب المصحوب للركبة لعدم تسكين ألمها من قبل الأدوية المسكنة.
-الراحة، تعد من أهم الحيل التي ينصح بالقيام بها عند الشعور بألم الركبة فيجب عند القيام بأي مجهود لمدة يومان، حتي لا تتفاقم المشكلة وتزداد سوءا.
-أهم ما يجب القيام به من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الركبة هو فقدان الوزن الزائد، فالوزن الزائد يعد من أبرز الأسباب االمؤدية لتفاقم مشكلة وألم العظام.
-اتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين د وعنصر الكالسيوم يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها.
-عليك اختيار وضعيات نوم أمنة لصحة الركبة، فيمكنك وضع وسادة بين الركبتين عند الاستلقاء علي أحد جانبي الجسم، فهذه الوضعية تقللمن حدة شعورك بالألم.
-يمكنك ارتداء رباط الركبة، فثبت أنه يقلل من حدة الألم والشعور به والمعاناة، فعليك استخدام رباط الركبة للتقليل من حدة ألمها.