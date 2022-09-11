شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل دايت.. اعرف السناكس الصحية في حالة الشعور بالجوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عند اتباع الحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد يزداد فرص الإصابة والشعور بالجوع، ولذا يجب تناول وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية صحية ومنخفضة السعرات الحرارية ومشبعة ولا تعرضك لزيادة الوزن.
- تناول الزبادي قليل الدسم مع ثمار التوت، فهي سناكس صحية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالشبع.
- يمكنك تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني، فهي نصيحة غذائية جيدة وعالية الجودة وأيضا تمدك بالعناصر التي يحتاجها الجسم.
- شرائح الخيار مع الحمص تعد من الأطعمة الجيدة التي تحسن الجهاز الهضمي، وأيضا تعمل علي شعورك بالشبع لفترات طويلة.
- تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال والموز فهما يمدان الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجا الجسم.
- الخضراوات الطازجة مثل الخيار والجزر والطماطم والفلفل الأخضر، فهما من الخضروات التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي عناصر الغذائية وأيضا تعمل علي شعورك بالشبع.
- يمكنك تناول منتجات الألبان منزوعة الدسم، مثل الزبادي الخالي من السكر.