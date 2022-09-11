شد ترهلات المؤخرة والأرداف بالطرق الطبيعية

بيروت - نادين محمد - تحرص المرأة على أن تكون في كامل جمالها ولكنها تفاجأ بوجود ترهلات في منطقة المؤخرة والارداف لكن لا تقلقي سيدتي الجميلة هناك العديد من الخلطات لـشد ترهلات المؤخرة والارداف تعرفي عليها في الموضوع التالي فيجب عليك الصبر واتباع الوصفات الاتية لكي تعود لكِ السمات الأنثوية الجذابة

خلطة خل التفاح والزنجبيل لشد ترهلات المؤخرة والارداف

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بوضع 3 ملاعق من الزنجبيل الأخضر المبشور مع كوب من الماء علي نار متوسطة حتي يبقي ربع كوب من الماء ثم صفي الماء من بقايا الزنجبيل وضيفي اليه 2 ملعقة صغيرة من خل التفاح و3 ملاعق كبيرة من كريم جلسرين وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من زيت اللوز واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي الثدي ودلكي بحركات دائرية لمدة 5 دقائق واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة يوميا.

خلطة زيت الزيتون والجلسرين لشد الترهلات

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون و4 ملاعق كبيرة من الجلسرين السائل و3 ملاعق كبيرة من كريم مرطب وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من ماء الورد واخلطيهم جيدا وسخني الخليط عند استعماله وضعي الخليط علي الثدي ودلكي بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة واتركي الخليط لمدة ساعة واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرتين اسبوعيا .

خلطة زيت جوز الهند وعصير الليمون

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من عصير الليمون واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي الثدي ودلكي بحركات دائرية لمدة 3 دقائق واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة واغسلي الخليط بالماء الدافئ وامسحي بقطعة قماش وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

خلطة زيت النعناع وزيت الزنجبيل

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت النعناع وملعقة كبيرة من زيت الزنجبيل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من خل التفاح واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي الثدي واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.

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