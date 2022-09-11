شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. ضعف الدورة الدموية يسبب ارتفاع ضغط الدم وآلام العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يتسبب مرض السكري والسمنة والتدخين في ضعف الدورة الدموية ، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تتطور مشاكل تهدد الحياة ، مثل جلطات الدم أو مرض الشريان التاجي أو الوريد المزمن ، ومعرفة أعراضها يمكن أن يمنع المشاكل المميتة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية فالدورة الدموية الضعيفة مثل السباكة السيئة ، وفى السطور القادمة سنوضح كيف يمكن أن تكون الدورة الدموية السيئة سببًا لبعض المشاكل الصحية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

آلام العضلات أو ضعفها.

يمكن أن يشير الألم في عضلات ساقيك عند المشي إلى مشكلة في الدورة الدموية تمنع الأنسجة في ساقيك من الحصول على كمية كافية من الأكسجين، يمكن أن تضعف مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الشرايين الطرفية الأوعية الدموية وتقليل انتقال الدم إلى ساقيك وقدميك، لا ينبغي أن يسبب المشي والنشاط الخفيف ألمًا في العادة، استشر طبيبًا بشأن مشاكل الدورة الدموية المحتملة إذا كنت تعاني من تقلصات متكررة أو ألم أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة المنتظمة.







ضغط دم مرتفع ضغط دم مرتفع ارتفاع ضغط الدم يخلق قوة قوية ضد جدران الأوعية الدموية حيث ينتقل الدم عبر الجسم، وبمرور الوقت ، يمكن أن يضعف ارتفاع ضغط الدم جدران الأوعية الدموية مما يجعل من الصعب على الدم أن يتحرك من خلاله ويزيد من فرصة حدوث تمزق في الشريان، تصلب الشرايين ، يمكن أن يساهم البلاك الذي يتجمع داخل الشرايين أيضًا في ارتفاع ضغط الدم وينتج عن سوء النظام الغذائي أو قلة النشاط، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأعضاء الحساسة ، بما في ذلك الكلى والرئتين ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الدورة الدموية الأخرى ، مثل الدم الجلطات والسكتات الدماغية ".

آلام حادة وصعوبة في التنفسالجلطة الدموية هي واحدة من أخطر المضاعفات في الدورة الدموية، في الساقين ، يُعرف هذا بالخثار الوريدي العميق ، والذي يمكن أن يسبب آلامًا حادة وطعنات في منطقة موضعية على جانب واحد من الجسم، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تموت أنسجة الساق ببطء بسبب نقص الأكسجين أو ينقطع وينتقل إلى الرئتين، تُعرف الجلطة الدموية في الرئتين بالانصمام الرئوي وتسبب السعال أو ضيق التنفس ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

التورم وتغير اللون

من أكثر العلامات الظاهرة لاضطراب الدورة الدموية تورم الأطراف ، والمعروف باسم الوذمة أو تغير لون الأصابع أو أصابع القدم، والدوالي ناتجة عن ضعف الأوردة التي تحد من قدرة الأوردة على إعادة الدم إلى القلب، يمكن أن يتدفق الدم داخل أوردة الدوالي بشكل غير صحيح أو يظل راكدًا ، مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية، وغالبًا ما يساهم ارتفاع ضغط الدم في ظهور الدوالي حيث تتلف الجدران والصمامات داخل الأوردة بسبب ارتفاع الضغط .