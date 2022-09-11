كيف يؤثر تغير الفصول من الصيف للخريف على مزاجك وصحتك النفسية؟

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القاهرة - سامية سيد - تغير الفصول يؤثر بشكل كبير على حالتنا المزاجية، فإذا وجدت أن حالتك الذهنية ومشاعرك تتغير للأفضل أو للأسوأ مع تغير المواسم، فهناك بعض الأسباب المدعومة علميًا التي تجعلك تشعر بالاكتئاب والحزن مع تغير الفصول، بحسب موقع " chopra".

الاكتئاب الموسمى

يطلق عليه الاضطراب العاطفي الموسمي أو الاكتئاب الموسمى، وهي شكل من أشكال الاكتئاب تتميز بنوبات الاكتئاب المتكررة التي تحدث في أواخر الخريف والشتاء، وتتناوب مع فترات المزاج العادية خلال بقية العام تشمل بعض الأعراض ما يلي:

-الرغبة في تناول الكربوهيدرات

-التعب أثناء النهار

-الإفراط في الأكل

-كثرة النوم

-زيادة الوزن

نظرًا لأن بعض الباحثين يقترحون أن هذه الحالة هي استجابة لانخفاض الضوء، غالبًا ما يتم استخدام العلاج بالضوء الاصطناعي.

تظهر أبحاث أخرى أن انخفاض السيروتونين، الناقل العصبي للسعادة في الجسم قد يلعب دورًا في الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب يمكن أن يصطدم السيروتونين بالتمارين الرياضية والتفكير في الذكريات السعيدة ووضع المزيد من ضوء الشمس الطبيعي في يومك.

كيف يؤثر تغير الفصول على مزاجك وصحتك النفسية؟1. تقلبات مستوى الطاقة

إذا شعرت أنه من المستحيل النهوض من السرير عندما ينطلق المنبه الصباحي خلال أشهر الشتاء، فقد تكون مستويات الميلاتونين لديك هي السبب: فهي تزداد في الأشهر الباردة، مما يجعلك تشعر بالخمول وقلة الحافز للقيام بالأشياء.

نظرًا لأنه ثبت أن التمرينات تزيد من مستويات السيروتونين والطاقة الكلية ، فمن المهم بشكل خاص الحفاظ على أنشطة اللياقة البدنية على مدار السنة ، ولكن بشكل خاص خلال فصل الشتاء.

خلال فصل الشتاء ، تكون مستويات الأشعة فوق البنفسجية من الشمس أقل بكثير نتيجة لذلك ، قد تنخفض مستويات فيتامين د - وبالتالي طاقتك الإجمالية.

إن تحديد نقطة للخروج في الشمس في منتصف النهار ، عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية أعلى ، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ويكون بمثابة علاج للاضطراب العاطفي الموسمي.

تشير الأبحاث إلى أن مكملات فيتامين (د) تعمل على تحسين الإرهاق. يمكن أن تساعد إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د (مثل السلمون وصفار البيض والسبانخ واللفت والفطر) إلى نظامك الغذائي في التأثير بشكل إيجابي على صحتك العقلية.

2. تقلبات عاطفية

قد يتسبب الشتاء في تدهور مشاعرك، حتى إذا كنت لا تستوفي إرشادات التشخيص للاكتئاب الموسمي، فإن تفضيلاتك وعواطفك صحيحة، مع تقلب الفصول.

3. الرغبة الشديدة في تناول الطعام

عندما يكون الجو حارًا بالخارج، يحتاج جسمك إلى سعرات حرارية أقل للحفاظ على درجة حرارة الجسم المثلى.

عندما يكون الجو باردًا ، فأنت بحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارة جسمك وهذا ما يفسر سبب رغبتك في تناول الأطعمة الغنية بالنشويات في أشهر الشتاء الباردة أكثر من حرارة الصيف.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء لها تأثير تبريد على الجسم ، ولهذا السبب قد تكون أشياء مثل البطيخ والكرفس والخضراوات الورقية أكثر جاذبية خلال أشهر الصيف.

سبب آخر وراء اشتهائك لأطعمة معينة خلال مواسم معينة هو ما هو موجود في الموسم عادةً ما يكون مذاق الطعام في الموسم أفضل لأن المحاصيل تُقطف في ذروة نضجها.

4. تغيرات الساعة البيولوجية

يراقب الإيقاع اليومي لجسمك - جهاز ضبط الوقت الداخلي الذي يعمل في عقلك - التغيرات في طول اليوم تخبرك تلك الساعة متى تستيقظ ومتى تشعر بالتعب كما أنه يلعب دورًا في التمثيل الغذائي، تنظيم درجة الحرارة، إفراز الهرمونات ، والمزاج.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص ينتجون المزيد من السيروتونين "هرمون السعادة" خلال الصيف عندما يكون ضوء النهار أكثر ونسبة أقل من السيروتونين خلال الشتاء عندما يكون ضوء النهار أقل.

لا يحتوي الطعام على مادة السيروتونين ، ولكن يمكنك تناول الأطعمة - الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والخضروات الورقية والفاصوليا - التي تعزز إنتاجه.

إن تغيرات الإضاءة الموسمية وكمية ضوء النهار الحقيقي الذي تتلقاه ليست هي الشيء الوحيد الذي يؤثر على إنتاج السيروتونين وإيقاعات الساعة البيولوجية.

تشير إحدى الدراسات إلى انتشار التعرض للإضاءة الليلية - جميع الأضواء الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وكيف أنه يطمس الخطوط الصعبة بين النهار والليل ، ويؤثر على الحالة المزاجية.