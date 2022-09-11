بعد سن الأربعين .. أطعمة ومشروبات تحارب الشيخوخة 

بيروت - نادين محمد - مع التقدم في العمر، يمكن للأطعمة والمشروبات التي نتناولها أن تؤثر بشكل كبير على لياقتنا البدنية ومظهرنا وصحتنا بشكل عام، حيث تعتمد أجسامنا على العديد من العناصر الغذائية لدعم عملية الشيخوخة الطبيعية، وقد تساعد بعض العناصر الغذائية في إبطاء علامات الشيخوخة، وتعزيز صحة الجلد.

ولهذا بعد سن الأربعين عليكِ الاهتمام أكثر بأنواع معينة من الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على شبابكِ، وتدعم صحتكِ، والتي نستعرض لكِ أبرزها.

زيت الزيتون البكر الممتاز

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أصح الزيوت التي يمكن استخدامها، فهو غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية التي يسببها اختلال توازن الجذور الحرة في الجسم.

وتم ربط النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، والسكر، والسمنة.

وعلى وجه الخصوص ، تشكل الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFAs) حوالي 73٪ من زيت الزيتون، وأظهرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة قد يساعد في تقليل شيخوخة الجلد بفضل التأثيرات القوية المضادة للالتهابات لهذه الدهون الصحية.



الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، والتي قد تتسبب في حدوث أضرار للجلد، وتدعم الشيخوخة المبكرة.

وهنا يأتي دور مضادات الأكسدة، التي تعمل على تثبيت الجذور الحرة بحيث لا تكون قادرة على إحداث ضرر.

والشاي الأخضر غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، كما على نسبة عالية من إبيغالوكاتشين جاليت (EGCG)، وحمض الغاليك، والتي تدعم جميعها صحتكِ بشكل عام.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية من الأطعمة المغذية للغاية التي يمكن أن تعزز صحة الجلد، تعتبر دهون أوميغا 3 طويلة السلسلة مفيدة ضد أمراض القلب والالتهابات والعديد من المشكلات الأخرى.

علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 الدهنية مرتبطة بحاجز قوي للجلد وقد تساعد في تقليل الالتهاب الذي يضر الجلد، مثل السلمون إذ يعد أحد أكثر أنواع الأسماك الدهنية شيوعًا، والذي يحتوي على عناصر تدعم صحة بشرتكِ.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي مصدر غني لمادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، والتي بها تأثير كبير على صحة الجلد، وتحارب التجاعيد، علاوة على أن الشيكولاته الداكنة تساعد على تحسين المزاج وتحارب التوتر، ولكن فقط عند اختيار الأنواع التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو الخام، بحيث تقل نسبة السكر المضاف.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية للقلب والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، وقد يساعد محتواها العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة في تعزيز صحة الجلد من خلال دعم غشاء الجلد الصحي ، في حين أن محتواها العالي من مضادات الأكسدة قد يحارب الجذور الحرة التي تضر بالجلد وتؤدي إلى تقدمه في السن.

المصدر: Healthline

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