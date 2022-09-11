شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين د بالجسم من أضرار وبدائل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين “د” يعد من الفيتامينات المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام والجسم بشكل عام، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل ما يخص نقص فيتامين د بالجسم، وذك وفقا لموقع “ topsante”.

ما هو أهمية ودور فيتامين د؟فيتامين د له دور كبير في الحفاظ علي صحة العظام والأسنان، وعند تعرض الشخص لنقص نسبته في الجسم يزداد فرص الإصابة والتعرض لألم شديد في مفاصل الجسم، ويقي من سرطان القولون والمستقيم. ما هي مصادر وجود فيتامين د؟ يمكن الحصول علي فيتامين د من خلال أنواع معينة من الأطعمة ، كالأسماك ومنها السلمون والرنجة، وصفار البيض، وحليب، والتونة، وأيضا من خلال أشعة الشمس والتعرض إليها لمدة 15 دقيقة علي الأقل يوميا. ما هي أضرار نقص فيتامين د علي الجسم؟عند الإصابة بنقص فيتامين د يزداد فرص الإصابة والتعرض لبعض المشاكل الصحية، ومنها:

- هشاشة العظام والأسنان.

- ألم عضل الجسم.

- التعب المزمن.

- حالة اكتئاب.

- ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ما هي أعراض نقص فيتامين د؟ - الشعور الدائم بالتعب.

- آلام العظام .

- تقلب الحالة المزاجية.

- الاكتئاب والحالة النفسية السيئة.

- تساقط الشعر.

- زيادة الوزن.

- سهولة التعرض لكسور العظام.