شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه لتقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى الكوليسترول، وهو شكل معين من الدهون، لتصنيع الهرمونات والفيتامينات والخلايا الجديدة، لكن تناول الكثير من الكوليسترول يمكن أن يكون ضارًا ويمكن أن يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بمرور الوقت إذا كان دمك يحتوي على كمية زائدة من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول السئ)، لذلك ، تناول هذه الفواكه الخمس لخفض الكوليسترول الضار وإدارة صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "health".





5 فواكه لخفض مستويات الكوليسترول في الدم1. الفواكه الغنية بالألياف

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة إلى اختلال التوازن في مستوى الكوليسترول لديك ومع ذلك، قد لا تدرك أن الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تعتبر صحية للقلب ، يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.



الفواكه غنية بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين ومن المعروف أنها تساعد في تقليل الكوليسترول من الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكنك تناولها التفاح والكمثرى. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في خفض ضغط الدم ويمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، مما يساعدك على تناول كميات أقل وربما فقدان الوزن.

2. التوت

التوت يوفر ثروة من المزايا الصحية كما أنه يعتبر من بين أكثر مصادر المغذيات النباتية تنوعاً. نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فهي وفيرة بشكل خاص في المواد الكيميائية النشطة بيولوجيًا المعروفة بالوقاية من أمراض القلب والاضطرابات المزمنة الأخرى.



يساعد التوت على خفض الكوليسترول والالتهابات بسبب مضادات الأكسدة.



3. الأفوكادو

إن تناول الأفوكادو يمكن أن يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى من نظامك الغذائي. لديهم أيضًا الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة ، والتي من بين أمور أخرى ، مفيدة للقلب. بالإضافة إلى ذلك ، قد يدير الأفوكادو بشكل كبير مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).



4. الموز

الموز غذاء خارق رائع لأنه مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية ، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية مثل السكروز والفركتوز والجلوكوز.



يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والألياف التي تساعد على تقليل الكوليسترول وضغط الدم ويحتوي الموز أيضًا على فيتامين C والمغنيسيوم ، مما يجعلهما إضافة رائعة لوجبة الإفطار.





5. ثمار الحمضياتالبكتين، مادة موجودة في الكمثرى والتفاح وكذلك الحمضيات مثل: الليمون والبرتقال، وتقلل الكوليسترول تحتوي ثمار الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين ج والألياف ولأنها تمتلك قوة الصفات المضادة للأكسدة ، فهي تعمل على خفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية ورفع مستوى الكوليسترول الحميد.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل فيتامين ج من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم.