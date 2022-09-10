شكرا لقرائتكم خبر عن سر استخدام زيت العنبر فى حفل تتويج ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفل تتويج ملك المملكة المتحدة هو احتفال كبير وفخم، تم تناوله مع تقاليد تعود إلى قرون مضت، ففي سن الـ25، خضعت الملكة إليزابيث لطقوس خاصة بالدهن باستخدام زيوت عطرية، وسيتم عقد حدث مماثل الآن للملك تشارلز الثالث عند موعد تتويجه.

الزيوت العطرية المستخدمة في مراسم التتويج

بحسب البي بي سي BBC، تشمل الطقوس القديمة للدهن استخدام الزيوت العطرية، التي يتم حفظها في علبة قديمة مملوءة بالخلط في زجاجة.

كشفت بي بي سي في فيلم وثائقي عن أن الملكة أثناء تتويجها أصرت على استخدام الزيت المصنوع من خليط سري من السمسم وزيت الزيتون يحتوي على العنبر، الزباد، زهور البرتقال، الورد ، الياسمين ، القرفة ، المسك ، الجاوي.

يحظى العنبر، المعروف باسم قيء الحوت، بتقدير كبير من قبل صانعي العطور في جميع أنحاء العالم باعتباره مثبتًا يسمح للرائحة بالبقاء لفترة أطول، يعد العنبر من أغلى المكونات في العالم.

على الرغم من إخفاء طقوس الدهن عن الجمهور، فإن أهمية لمس الملك وجعله يشم رائحة الزيت العطري هو رمز للأمنيات بالنسبة لهم ليعيشوا حياة طويلة وصحية وسعيدة ، وهذا ملزم بواجبهم تجاه التاج والبلد.

وفقًا للمؤرخين الملكيين، يعود تاريخ مراسم الدهن إلى القرن العاشر قبل الميلاد، عندما كانت هذه الزيوت تعتبر رمزًا للقوة للملك.

ذكر المؤرخون الملكيون حب الملكة للعطور والزيوت العطرية المستخلصة من حديقتها باستخدام الزهور والأعشاب النادرة للاستخدامات الطبية والترفيهية.

كيف تعمل الزيوت العطرية؟

هناك مجموعة متنوعة من الزيوت العطرية التي تستخدم لرائحتها الممتعة وخصائصها العلاجية القوية، ووفقًا لخبراء الصحة ، تحتل الزيوت العطرية مكانة بارزة في الطب الشعبي وتساعد على شفاء الجسم عقليًا وجسديًا.

بعض فوائد الزيوت العطرية هي: تخفيف التوتر

تستخدم العديد من الزيوت العطرية في العلاج بالروائح لتقليل التوتر والقلق.

يعالج الالتهابات الفطرية

يحتوي زيت شجرة الشاى على خصائص مضادة للميكروبات تساعد في علاج الالتهابات الفطرية مثل المبيضات.

يساعد على النوم غير المنقطع

يساعد عطر زيت اللافندر المريح على تحسين نوعية النوم.

تقي من الأمراض

العديد من الزيوت الأساسية لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.