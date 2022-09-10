شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الملكة إليزابيث يكشف سر تدهور حالتها الصحية حتى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف السير هوو توماس الطبيب المشهور عالميًا الذي اعتنى بالملكة إليزابيث حتى سن الـ 96 عامًا منذ عام 2005، تفاصيل مرض الملكة اليزابيث حتى وفاتها، حيث يرأس البروفيسور السير هوو توماس الأسرة الطبية للملكة منذ عام 2014، والذى حصل على لقب فارس العام الماضي شكرًا من الملكة على سنواته فى الخدمة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.



ساءت حالتها بعد وفاة زوجها

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه على الرغم من أنه اعتنى بالملكة منذ عام 2005، إلا أنه كان مسئولاً عن الأسرة الطبية الملكية المرموقة منذ عام 2014، مشيرة إلى أن السير هوو، المستشار في مستشفى سانت ماري في غرب لندن قد حصل على لقب فارس العام الماضي، فيما قاله المطلعون في قصر باكنجهام بإنه شكر شخصي من الملكة على سنوات خدمته.



طبيب الملكة اليزابيث

وقالت الصحيفة، إنه لم يكتفِ برعايته للملكة، وهو ولكن أيضًا كبار أفراد العائلة المالكة، حيث ساعد في ولادة أصغر طفلين لدوق ودوقة كامبريدج، ووقع شهادة وفاة دوق إدنبرة.

وأكدت الصحيفة، أنه من المحتمل أن يكون السير هو الطبيب الذي نصح الملكة بالراحة وتفويت الارتباطات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك افتتاح البرلمان في مايو، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 59 عامًا - والعديد من احتفالات اليوبيل البلاتيني لها فى شهر يونيو.

حصل السير هوو على شارة قائد الفارس من النظام الملكي الفيكتوري - الذي يُعتبر هدية شخصية من الملكة لخدمة العائلة المالكة.



اليزابيث قبل رحيلها

وأضاف: "إنه لشرف عظيم أن أكون طبيبا للملكة إنه دور ممتع للغاية ومجزٍ - مختلف تمامًا عما أفعله عادةً، وهو ما يوازن بين أدواره كمستشار وباحث.

وقالت الصحيفة، إن السير هوو توماس أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، مما يعني أنه خبير في الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي - بما في ذلك المريء والمعدة والأمعاء والكبد، مضيفة، لقد عانت الملكة من نوبة شديدة من التهاب المعدة والأمعاء في عام 2013 ، عندما كانت تبلغ من العمر 86 عامًا ، مما أدى إلى دخولها المستشفى لليلة واحدة - وهو أول دخول لها منذ 10 سنوات، وخلال أزمة كورونا، عاد السير هوو للعمل في الأجنحة للمساعدة في نقص الموظفين.



اثناء ارتدائها القناع

وأوضحت الصحيفة، إنه كان الطبيب أيضًا عضوًا في الفريق الطبي الملكي للتصديق على سبب وفاة الأمير فيليب، توفي دوق إدنبرة في 9 أبريل 2021 عن كبر سنه، كان الأمير فيليب، المعروف باعتزاز باسم "صخرة الملكة"، على بعد شهرين فقط من عيد ميلاده المائة، شارك السير هو أيضًا في تسليم بعض أفراد العائلة المالكة الأصغر سنًا.



بعد تدهور صحتها

وأكدت الصحيفة، إنه بالإضافة إلى الرعاية الروتينية للعائلة المالكة، كان السير هو جزءًا من فريق رعاية دوقة كامبريدج عندما أنجبت ابنتها شارلوت في عام 2015 وابنها الأصغر لويس في عام 2018 في سانت ماري، أكد السير هوو توماس، إنه يستمتع بمغادرة لندن والسفر إلى غرب ويلز كما يحضر الأوبرا والمسرح

كيف تدهورت صحة الملكة بعد فقدان "صخرتها" دوق أدنبرة؟

شهدت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة عمرا وأطول خدمة في التاريخ البريطاني، تدهور صحتها منذ وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، في 9 أبريل 2021.

عانت الملكة البالغة من العمر 96 عامًا من مشاكل أجبرتها على الانسحاب من الأحداث الرئيسية - بما في ذلك العديد من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، واختارت الحضور فعليًا أو إرسال كبار العائلة المالكة مكانها، كما قضت الملك ليلة واحدة في المستشفى بسبب مرض غامض في الخريف الماضي، كما واجهت الملكة "مشاكل عرضية في الحركة" تعود إلى الخريف الماضي واستخدمت عصا للمشي.



زوج الملكة وابتسامة من القلب

في أكتوبر 2021، بعد 6 أشهر من وفاة زوجها، استخدمت الملكة العصا في خدمة في كنيسة وستمنستر، كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك في مشاركة عامة كبيرة.

منذ وفاة الأمير فيليب، كافحت الملكة للقيام بالعديد من واجباتها الشخصية المعتادة، حيث أجبرتها مشاكل الحركة على الانسحاب من الأحداث أو الظهور عبر مكالمات الفيديو.

لقد انسحبت من خدمة يوم الكومنولث في وستمنستر في مارس 2022 ، وهو تاريخ مهم في التقويم الملكي، ولم تحضر خدمة خميس العهد في 14 أبريل، لكنها احتشدت لتكريم دوق إدنبرة في حفل تأبين يوم 29 مارس، وسارت ببطء وحذر بمساعدة عصا، وتمسكت بمرفق دوق يورك للحصول على الدعم.



مع زوجها

في 20 مايو، غابت عن الافتتاح الرسمي للبرلمان للمرة الأولى منذ ما يقرب من 60 عامًا، حيث عزا قصر باكنجهام غيابها إلى "مشاكل التنقل العرضية".

افتتح أمير ويلز ودوق كامبريدج البرلمان نيابة عنها كمستشارين للدولة، حيث قرأ تشارلز خطاب الملكة لأول مرة، أكتوبر 2021: طلب الراحة في الفراش، في 20 أكتوبر 2021 ، بعد برنامج الخريف المزدحم ، أمر الأطباء الملكة بالراحة لبضعة أيام.

قالت متحدثة باسم قصر باكنجهام إنها كانت "معنوياتها جيدة" لكنها محبطة، لأن النصيحة الطبية تعني أنها اضطرت إلى إلغاء رحلة لمدة يومين إلى أيرلندا الشمالية.

أكتوبر 2021: نقل إلى المستشفى بسبب مرض غامض، تم إدخال الملكة، البالغة من العمر 95 عامًا في ذلك الوقت سراً إلى مستشفى الملك إدوارد السابع بعد ظهر يوم 20 أكتوبر 2021 للخضوع لـ "فجوصات أولية".

خرجت من المستشفى في اليوم التالي و "قبلت النصيحة الطبية للراحة للأيام القليلة المقبلة، وقيل إنها في حالة "معنويات جيدة" - تقوم بواجبات خفيفة في مكتبها في وندسور، نوفمبر 2021: تم الانسحاب من الأحداث، تصاعد القلق على صحة الملكة عندما انسحبت من المزيد من المشاركات رفيعة المستوى في نوفمبر 2021.



الملكة اليزابيث كانت تتمتع بالاناقة

وشملت هذه قمة تغير المناخ في جلاسكو في 1 نوفمبر ومهرجان الذكرى في 12 نوفمبر، وقال قصر باكنجهام إن الملكة نصحت بالاستمرار في الراحة وعدم القيام بأي زيارات رسمية، وكانت عازمة على حضور خدمة إحياء ذكرى الأحد في النصب التذكاري في 13 نوفمبر ، لكنها فاتتها بسبب التواء في الظهر.

فبراير 2022: أصيبت بعدوى كورونا، كانت هناك مخاوف على صحتها عندما أصيبت بكورونا، وكانت نتيجة اختبارها إيجابية في 20 فبراير 2022، عانت الملكة، التي حصلت على لقاح ثلاثي، من أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد، لكنها قالت إن الفيروس جعلها "متعبة للغاية ومرهقة".

واصلت أداء واجباتها الخفيفة أثناء عزل نفسها في وندسور لكنها ألغت بعض الجماهير الافتراضية.



الملكة اليزابيث

يونيو 2022: عدم الراحة أثناء الاحتفالات..

في 3 يونيو، بعد يوم من الحشود المثيرة في اليوم الأول من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، انسحبت الملكة من الاحتفال في كاتدرائية القديس بولس، كان هذا بسبب معاناة "الانزعاج" خلال احتفالات اليوم السابق

تم اعتبار القرار مؤسفًا، وهو مفهوم، لكنه معقول نظرًا لطول الرحلة والوقت المتضمن والمتطلبات المادية للحدث، وذهبت لتغيب عن العديد من أحداث اليوبيل البلاتيني الأخرى، حيث ظهرت مرتين علنًا فقط.

الأيام الأخيرة وقبل رحيل الملكة..

وبحسب ما ورد، فإن الترحيب التقليدي للملكة بقلعة بالمورال من قبل حرس الشرف يتم على انفراد داخل الأراضي، حيث قال أحد المصادر "هذا تغيير يتماشى مع الأحداث التي يتم تكييفها من أجل راحة صاحبة الجلالة".

3 سبتمبر..

الملكة تفتقد تجمع برايمار، حدث ألعاب هايلاند الشهير، ويفتتح أمير ويلز رسميًا هيكلًا جديدًا للاحتفال بيوبيل الملكة البلاتيني.



طبيب الملكة اليزابيث السير هوو توماس

6 سبتمبر..

الملكة تستقبل بوريس جونسون في قلعة بالمورال عندما يغادر منصبه قبل أن تستقبل ليز تروس لتطلب منها تشكيل حكومة وتصبح رئيسة للوزراء.

المرة الأولى التي تؤدي فيها الملكة البالغة من العمر 96 عامًا المهمة الرئيسية في منتجعها في أبردينشاير، بدلاً من قصر باكنجهام.

7 سبتمبر..

أرجأت الملكة اجتماع مجلس الملكة الخاص بعد أن نصحها الأطباء الملكيون بالراحة.

8 سبتمبر..

أعلن قصر باكنجهام أن الملكة تخضع للإشراف الطبي في بالمورال، حيث قال الأطباء الملكيون إنهم مهتمون بصحتها، اندفع أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم أمير ويلز ودوق كامبريدج والأميرة الملكية ودوق ودوقة ساسكس، ليكونوا إلى جانبها.