شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الوزن بطريقة صحية.. 5 عادات يجب إضافتها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نرغب جميعًا في إجراء تغييرات وتعديلات صحية فى حياتنا، قد ترغب في زيادة الوزن للتعافي من فقدان الوزن الزائد، يمكن أن يحدث هذا بسبب عادات الأكل غير الصحية أو اضطرابات الأكل غير المشخصة، ومع ذلك ، قد يكون بعض الأشخاص لديهم الوزن المثالي ولا يزالون يرغبون في اكتساب بعض الوزن الصحي (العضلات)، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن ، فإليك الطريقة الصحية، وفقا لما نشره " doctor.ndtv".

1. زيادة تناول السعرات الحرارية إذا أردنا زيادة الوزن ، فنحن بحاجة إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما نحرقه، لحساب عدد السعرات الحرارية اللازمة لك ، تحتاج إلى حساب عدد السعرات الحرارية التي تحرقها في اليوم وتخطيط الوجبات التي توفر فائضًا من السعرات الحرارية، يمكنك زيادة استهلاكك من السعرات الحرارية هذا الصيف عن طريق شرب العصائر، أنها تساعدك على استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات مما لو كانت في حالتها الطبيعية.

2. تناول الطعام بذكاء إذا أراد شخص ما زيادة الوزن ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يمكنه تناول ما يريد لاكتساب الوزن ، يجب أن نضع طعامًا صحيًا عالي السعرات الحرارية في أجسامنا، قد يساعدك تناول الأطعمة السكرية أو المعالجة الدهنية على زيادة الوزن ، ولكنه قد يتسبب أيضًا في حالات أخرى متعلقة بالصحة مثل السكري والكوليسترول وما إلى ذلك ، على سبيل المثال ، تناول البطاطا الحلوة بدلاً من البطاطا العادية قد يكون تناول الدهون الصحية أسهل في الصيف لأن الطقس الحار قد يجعلك تتجنب الأطعمة المقلية غير الصحية.

3. أكل متنوع إن مفتاح زيادة الوزن هو تزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية والمعادن، قد يحتاج جسم الإنسان إلى مغذٍ معين للمساعدة في امتصاص فوائد مغذٍ آخر، ومن ثم ننصح بتناول نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعدك إضافة الكثير من الفواكه والخضروات واللحوم ، وما إلى ذلك ، في نظامك الغذائي على زيادة الوزن بشكل أسرع من النظام الغذائي الذي يتكون فقط من الدهون والبروتينات ، من الضروري اتباع نظام غذائي متنوع ويمكن الوصول إليه بسهولة.