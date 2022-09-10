شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تحميك من السرطان أهمها.. الشاي والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى إكسبرس"، يحدث السرطان عندما تتحول الخلايا من المساهمة في عملية صحية للجسم إلى تلك التي تهاجمه، وهذا المرض، هو ثاني أكبر قاتل على مستوى العالم، وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على العلاجات التفاعلية للسرطان، فإن الكثير من الأبحاث أيضا تدرس كيفية الوقاية من المرض.

واعتقدت دراسة أجريت في عام 2019، من قبل الباحثين من جامعة إديث كوان، أنها وجدت 5 أطعمة يمكن أن تمنع ظهور الحالة، بفضل وجود مجموعة كيميائية معينة بها.

وتتمثل المجموعة الكيميائية المعنية هذه في مركبات الفلافونويد، وهي نوع من المستقلبات الثانوية متعددة الأصوات الموجودة في النباتات. بمعنى آخر، إنها مجموعة من المركبات الموجودة في الفواكه والخضروات الشائعة.

ويمكن أن يكون لمركبات الفلافونويد، مثلها مثل غيرها من المركبات الطبيعية، مجموعة من الفوائد اعتمادا على مركبات الفلافونويد الموجودة في أي طعام وفي أي تركيبة، ويمكن أن يكون للبعض فوائد مضادة للالتهابات أو يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان في البحث المنشور في مجلة Nature Communications.

ومع ذلك، في حين قالت المجموعة إنها حددت ارتباطا بين مركبات الفلافونويد وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، لم يتمكنوا من تحديد رابط السبب والنتيجة لأن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة وليس السببية.

ما هي الأطعمة التي أوصوا بها؟

أوصى الباحثون بـ 5 أطعمة كانت غنية بشكل خاص بمركبات الفلافونويد وحددوا الجرعات التي يجب تناولها، والتي شملت:

1.كوب واحد من الشاي

2.تفاحة واحدة

3.برتقالة واحدة

4. 100 جرام من التوت الأزرق

5. 100 جرام من البروكلي

وقال الباحثون إن هذه الكميات ستوفر مجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد و"أكثر من 500 مج من إجمالي مركبات الفلافونويد". وعلاوة على ذلك، نظرا لتنوع المصادر، يمكن توزيعها على مدار يوم واحد ولا تقتصر على مجموعة غذائية واحدة فقط.

وقال الدكتور نيكولا بوندونو، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن هذه النتائج مهمة لأنها تسلط الضوء على إمكانية الوقاية من السرطان من خلال تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد، خاصة عند الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

وأكد الدكتور بوندونو: "إنه من المهم أيضا أن نلاحظ أن استهلاك الفلافونويد لا يمنع جميع مخاطر الوفاة المتزايدة الناجمة عن التدخين واستهلاك الكحول بكثرة، وأفضل شيء تفعله من أجل صحتك هو الإقلاع عن التدخين وتقليل الكحول.

وأشار الدكتور بوندونو، إلى أن الخطوة التالية للفريق هي إجراء مزيد من الأبحاث حول استخدام الفلافونويد وتحديد سبب قدرته على المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأضاف: "لقد ثبت أن مركبات الفلافونويد مضادة للالتهابات وتحسن وظائف الأوعية الدموية، وهو ما قد يفسر سبب ارتباطها بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب والسرطان ، علاوة على ذلك، يسلط البحث الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن في الحفاظ على الصحة العامة.