شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضراوات تحتوى على نسبة عالية من البروتين.. منها الجرجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية و يحتاجها الجسم لبناء الأنسجة وإصلاحها، وعلى الرغم من أن الأطعمة الحيوانية تحتوي عادةً على نسبة عالية من البروتين ، إلا أن بعض النباتات تحتوي أيضًا على كميات عالية، وأفضل المصادر النباتية للبروتين تشمل التوفو والحمص والفول السوداني ، وهي من البقوليات، ويمكن أن تقدم بعض الخضروات دفعة جيدة من البروتين لكل سعر حراري، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

فيما يلى أكثر الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين

1 - الجرجير

الجرجير نبات ينمو في الماء، و يحتوي على نسبة عالية من البروتين لكل سعر حراري، والجرجير مصدر غني بفيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة القوية ، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم ، وفيتامين أ ، وعلاوة على ذلك ، يوفر الجرجير حماية مضادة للأكسدة ويحتوي على مركبات فينوليةقد يساعدمصدر موثوقمنع السرطان .

2 - السبانخ

السبانخ هي واحدة من أكثر الخضروات ذات الأوراق الخضراء كثافة بالمغذيات التي يمكن أن يأكلها الشخص، ويحتوي البروتين الموجود في السبانخ على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما أن السبانخ مصدر غني بحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ج. مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم ؛ ومصدر لائق للكالسيوم.

3 - الهليون

الهليون نبات شائع جدًا يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، وهومصدر جيد لحمض الفوليك والريبوفلافين ، كما أنه يحتوي على بعض المغنيسيوم والفوسفور وفيتامين أ.

4 - الكرنب الخضر

الكرنب الأخضر هي خضروات ذات أوراق خضراء داكنة من نفس عائلة اللفت والبروكلي والقرنبيط، ويمثل البروتين 38٪ من سعراتها الحرارية، كما أنها غنية بفيتامين ج وحمض الفوليك ، وهي مصدر جيد للكالسيوم ، وتحتوي على بعض البوتاسيوم.

5 - البروكلي

البروكلي من الخضروات المشهورة جدًا والتي تحتوي أيضًا على البروتين مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية، و يمكن للناس الاستمتاع بها إما نيئة أو مطبوخة.