شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على حقن جديدة لعلاج تجاعيد الوجه تستمر لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، على حقن جديدة مضادة للتجاعيد والتي تستمر لمدة 6 أشهر تقريبًا أطول من البوتوكس، حيث أن منحه الضوء الأخضر لاستخدامه للبالغين من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، يجعله الأول من نوعه الذي يحصل على الموافقة منذ أكثر من عقد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الحقن المضادة للتجاعيد تستمر لمدة 6 أشهر أطول من البديل الشائع وهو "البوتوكس".

وقالت الصحيفة، إنه يتم حقن داكسفي Daxxify فى خطوط في الخطوط والتجاعيد في الوجه وحول العينين للمساعدة في منع ظهور التجاعيد، حيث تعمل بنفس طريقة عمل البوتوكس، مما يساعد على منع العضلات من الحركة، وتقول الشركة المنتجة للعقار إنها تدوم حوالي 6 أشهر، مقارنة بـ 3 إلى 4 أشهر لمنافسها الرئيسي البوتوكس.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتم اجراء أبحاث ودراسات حول إمكانية علاج تشنجات الشفاه وخلل التوتر العنقي - أو عندما تنقبض عضلات الرقبة بشكل لا إرادي

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتم حقن داكسيفىDaxxify في خطوط وتجاعيد الوجه وحول العينين، وتستمر لمدة 6 أشهر تقريبًا، متجاوزًا فترة 3 إلى 4 أشهر لمنافسه الرئيسي البوتوكس.

وقال مارك فولي، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها تينيسي، إنها تحقق بالفعل فيما إذا كان من الممكن استخدامها أيضًا لعلاج تشنجات الشفاه وخلل التوتر في عنق الرحم، وأيضا عندما تنقبض عضلات الرقبة بشكل لا إرادي.

وقالت الصحيفة، إن المزيد من الأمريكيين يسجلون للحصول على الحقن لإبطاء الشيخوخة كل عام، لكن العلماء يحذرون من الآثار الجانبية بما في ذلك تدلي الجفون وضعف العضلات وصعوبة البلع، موضحة ، إن الحقن تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها البوتوكس، وهو عامل منع عصبي عضلي يعمل على تجميد العضلات بشكل فعال، مما يساعد على منع التجاعيد، ويأمل مطوروه في تشجيع المزيد من الأشخاص على التحول إلى العلاج لأنه يتطلب عددًا أقل من الحقن كل عام.

يحتاج عملاء البوتوكس عمومًا إلى ثلاث جرعات على الأقل سنويًا، ولكن مع الحقن الجديدة داكسيفىDaxxify يمكن تقليل هذا الاجراء إلى اثنتين بنفس تأثيرات العلاج.

وكشفت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن أن العلاج قد تم الموافقة عليه للاستخدام في البالغين في قائمة الأدوية المبتكرة التي تم نشرها هذا الأسبوع، استندت الموافقة على تجارب المرحلة 3 التي شملت 2700 مريض وأكثر من 4200 حقنة، أظهرت النتائج أن 74% من الأشخاص قد تحسنوا في التخلص من التجاعيد والخطوط بعد 4 أسابيع من العلاج، وقد استمر لمدة 6 أشهر في المتوسط ، حيث قال بعض المرضى إنه قد يستمر لمدة 9 أشهر.

وأوضحت الصحيفة، أنه كان التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا للعلاج هو الصداع "عانى 6% من المشاركين"، يليه تدلي الجفن بنسبة 2%.

وأكدت الصحيفة، أنه لم يعاني أي شخص من ضعف في العضلات أو صعوبات في التنفس، لكن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت من أن هذا قد يحدث عند استخدام العلاج.