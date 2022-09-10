شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب فى التخلص من الوزن الزائد؟.. رجيم البيض المسلوق الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع عديدة من الحميات الغذائية الهادفة للقضاء والتخلص من الوزن الزائد، ويقدم الخليج 365 رجيم البيض المسلوق المسئول عن خسارة الوزن بسرعة، ويقدمه التقريرالمنشور عبر موقع “webmed”.

تعد حمية أو رجيم البيض المسلوق عبارة عن خطة غذائية تعتمد علي انخفاض الكربوهيدرات والتقليل من السعرات الحرارية، وتكون وجبات هذا الرجيم التالي:

- وجبة الإفطارتناول بيضتين + نوع من الخضروات كالخيار أو الخس أو الطماطم + تناول ثمرة من الفاكهة. - وجبة الغداءطبق من الخضروات + بيض أو يمكنك تناول الدجاج أو سمك أي يمكنك التبديل بينهم. - وجبة العشاءطبق السلطة الخضراء + بيضة واحدة. ما هي الأطعمة المسموح تناولها عند اتباعك لرجيم البيض المسلوق؟- البيض.

- البروتينات الخالية من الدهون كالدجاج منزوعة الجلد، أو الأسماك .

- الخضروات غير النشوية كالسبانخ والجرجير والبروكلي والفلفل والكوسا والكرنب الأخضر والطماطم.

- الفواكه منخفضة الكربوهيدرات وهي الليمون والبرتقال والبطيخ والتوت والجريب فروت.

- المشروبات المسموح بتناولها مع رجيم البيض المسلوق هي الماء، و شاي وقهوة غير محلى.

- منتجات الألبان قليلة الدسم.

وأوصي التقرير، بضرورة ممارسة رياضة المشي، لأنها من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في مساعدتك للتخلص من الوزن الزائد.