شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تحتوي على الدهون الصحية.. أبرزها البيض والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الجسم يحتاج إلي الدهون الصحية؟.. نعم لا تصاب بالدهشة فالدهون تعد من الأطعمة المهمة للجسم، ولكن ليس الدهون الغير صحية، ولكن يمكنك تناول الدهون الصحية، والتعرف علي الأطعمة الغنية به.

قدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed” أبرز وأهم الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، ومنها: - الأفوكادويحتوي علي الدهون الصحية، وأيضا بالإضافة إلى غناه بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف، ولذا يمكنك تناوله بشكل دائم. - الأجبانتعد من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية وأيضا العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم ومنها الكالسيوم والفسفور والسيلينيوم وفيتامين B12، والبروتين. - الشوكولاته الداكنةتناولها يساهم في إمداد الجسم بالدهون الصحية، كما أنها تساهم في إمداد الجسم بمضادات الأكسدة. - البيضيحتوي علي نسبة جيدة من الدهون الصحية، ولكن يجب عدم الاسراف في تناولك له لأن الإفراط بها يتسبب في زيادة الكولسترول الضار، ولذا يمكنك تناوله بالنسب المحددة له، للحصول علي نسبة البروتين، والكالسيوم. - الأسماكومنها التونة والسلمون والرنجة والسردين، فهي أنواع من الأسماك الدهنية الغنية بالدهون الصحية للجسم، وتناولها يعد مفيد لصحة القلب والجسم، ولذا يمكنك تناولها . - المكسراتتعد من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية المهمة للجسم، وأيضا تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والبروتين ، وجميع هذه العناصر الغذائية يحتاجها الجسم .