شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون، يعد من أنواع السرطان الأكثر إنتشارا علي مستوي العالم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل يخص هذا النوع من الاورام كأعراض وأسباب، وطرق العلاج، وفقا لموقع “webmed”.

ما هو سرطان القولون؟ يعد من أنواع السرطان التي يصاب بها القولون، ويظهر في بداية الإصابة علي هيئة كتل صغيرة وحميدة، وعند إهمالها وتجاهل علاجها تتحول إلي ورم خبيث أي سرطان. ما هي أسباب الإصابة بسرطان القولون؟ حدوث تغيرات في الحمض النووي لخلايا القولون السليمة تزيد من فرص نمو الخلايا السرطانية، وفي حالة عدم العلاج يزداد التعرض لانتشار الورم في الجسم أجمع.

كما أن اتباع العادات اليومية الخاطئة تزيد من فرص الإصابة ومنها التدخين، و تناول الأطعمة السريعة، وعدم ممارسة الرياضة.

ما هي أعراض سرطان القولون؟-الإصابة بالإسهال أو الإمساك أي حدوث لخبطة في الجهاز الهضمي.

-الإصابة بنزيف شرجى أو نزول دماء فى البراز.

-الضعف وهزلان والشعور بالإرهاق.

-الإصابة بفقدان الوزن الغير المبرر.

ما هو علاج سرطان القولون.؟ يعتمد علاج سرطان القولون علي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، أو الأثنين معا، وذلك حسب الحالة وهذا ما يحدته الطبيب.

وفي بعض الحالات يستدعي الأمر التدخل الجراحي، والهدف هو القضاء علي هذا الورم، والوحيد الذي يحدد العلاج هو الطبيب المتابع للحالة.