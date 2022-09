شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب مرض السكرى في تساقط الشعر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري لخطر أكبر للإصابة بأضرار متعلقة بالرؤية وتلف الكلى وفشل القلب، لكن المضاعفات الأقل شهرة هي تساقط الشعر، ومرض السكري ، بشكل عام ، هو حالة لا يستطيع فيها الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم أو التحكم فيها بسبب عدم إنتاج الأنسولين في الجسم أو انخفاضه، والأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم. عندما يفشل البنكرياس في إفراز الأنسولين أو يفشل الجسم في التعرف عليه ، ويعتبر تساقط الشعر من المضاعفات الأقل شهرة والأقل خطورة لمرض السكري. يمكن أن تحدث في مرض السكري من النوع 1 والنوع 2، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

والسبب وراء تساقط الشعر المرتبط بمرض السكري هو ضعف الدورة الدموية، و يضر هذا المرض الأوعية الدموية ويسبب تراكم الترسبات في الشرايين، و هذا يمنع تدفق الدم من عضو إلى آخر، و تحتاج بصيلات الشعر لدينا إلى مغذيات للقيام بعملها مع ضعف الدورة الدموية بسبب مرض السكري ، ولا تصل العناصر الغذائية إليه ، مما يؤدي إلى ضعف البصيلات ويؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

طرق علاج تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر مؤلمًا، و فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معالجة تساقط الشعر الناجم عن مرض السكري.

تحكم في مستويات السكر لديك

الخطوة الأولى في السيطرة على تساقط شعرك ، بالطبع ، هي التحكم في مستويات السكر في الدم. أفضل طريقة للتحكم في نسبة السكر في الدم هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. يساعد التمرين المنتظم على خفض مستويات السكر في الدم وتشجيع توصيل الأكسجين إلى أطراف الجسم مثل فروة الرأس وبصيلات الشعر، و طريقة أخرى رائعة هي تناول الطعام الصحيح، و قلل من تناول السكر وتناول المزيد من البروتينات الخالية من الدهون، سيساعد ذلك في تحسين قوة الشعر وشد فروة الرأس.

أضف البيوتين إلى نظامك الغذائي

البيوتين هو نوع من الفيتامينات يوجد في الأطعمة مثل اللوز والبيض والفول السوداني والبطاطا الحلوة والبصل والشوفان، ووفقًا لدراسة نُشرت في The Journal of Drugs in Dermatology ، فإن الأشخاص المصابين بالسكري لديهم مستويات منخفضة من البيوتين في الجسم، و هذا يسبب تساقط الشعر، و لهذا السبب يُنصح بالتحدث مع طبيبك حول مكملات البيوتين.