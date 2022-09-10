شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للجينسنج.. هيمنع الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير الجينسنج إلى 11 نوعًا مختلفًا من النباتات القصيرة بطيئة النمو ذات الجذور والعشب ذو جذر متشعب فاتح اللون ، وساق طويل نسبيًا ، وأوراق خضراء بيضاوية الشكل، ويعزز الطاقة ، ويساعد فى خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول ، وتقليل التوتر ، وتعزيز الاسترخاء ، وعلاج مرض السكري ، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

ويشير الباحثون الى أن الجينسنج قد يكون له الفوائد الصحية التالية:

زيادة الطاقة

قد يساعد الجينسنج في تحفيز النشاط البدني والعقلي لدى الأشخاص الذين يشعرون بالضعف والتعب و يحسن عمليات التفكير والإدراك.

التأثيرات المضادة للالتهابات

يقلل الجينسنغ من الالتهاب ووفقا لدراسة فان المكونات النشطة للجينسنج ، قد تستهدف مسارات في جهاز المناعة يمكن أن تقلل الالتهاب.

منع الانفلونزا

تشير الأبحاث حول تأثيرات الجينسنج على الفئران إلى وجود ارتباط ممكن بين الجينسنغ والعلاج والوقاية من الأنفلونزا والفيروس الخلوي التنفسي (RSV

خفض نسبة السكر في الدم

يساعد الجينسنج في خفض نسبة السكر في الدم ويساعد في علاج مرض السكري، وقد تؤثرعلى إنتاج الأنسولين في البنكرياس وتحسن مقاومة الأنسولين باستخدام آليات أخرى، ويستخدم الجنسنج أيضًا للاكتئاب والقلق والتعب العام ومتلازمة التعب المزمن (CFS)، والتصلب المتعدد، لتعزيز الجهاز المناعي، ولمكافحة الالتهابات المعينة في مرض الرئة يسمى التليف الكيسي.

وينمو الجنسنج في كوريا وشمال شرق الصين وفي أقصى شرق سيبيريا، ويستخدم الناس الجذر لصنع الدواء، ويؤخذ عن طريق الفم لتحسين التفكير والتركيز والذاكرة ومرض الزهايمر وكفاءة العمل والقدرة على التحمل البدني ومنع تلف العضلات من ممارسة الرياضة والقدرة على التحمل الرياضي.