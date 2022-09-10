شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتكى من التهاب المفاصل ..خليك في الخضراوات هتقلل الآلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من التهاب في مفاصلك يسبب ألمًا وتيبسًا ، فقد تكون واحدًا من ملايين الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، يمكن أن يتفاقم التهاب المفاصل مع تقدم العمر ، ولا يوجد علاج له ، هناك طرق للمساعدة في تخفيف بعض الأعراض أو المساعدة في إبطائها، وتشمل هذه التغييرات في نمط الحياة ، والتي يمكن أن تبدأ بالتركيز على الأطعمة التي تتناولها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ثبت أن بعض الأطعمة تخفف بعض الانزعاج والألم المصاحب لالتهاب المفاصل ، وذلك بفضل الفيتامينات والمعادن المهمة التي توفرها، قد تفكر أيضًا في دمج المزيد من عادات الأكل الصحية في روتينك اليومي بشكل عام ، مما سيساعد في ضمان تعظيم فوائد العناصر الغذائية التي تحصل عليها من الطعام ، ووفقًا لسيدني جرين ،خبيرة التغذية الأمريكي ، فإن عادات الأكل الأكثر أهمية لالتهاب المفاصل هي الحصول على ما يكفي من الخضار كل يوم .

قالت جرين: "إن تناول الكثير من الخضروات الخضراء أمر مهم إذا كنت ترغب في محاربة الالتهاب ودعم مفاصلك، مثل الخضروات الورقية والبروكلي وبراعم بروكسل والهليون فهي غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد على منع الخلايا من التلف."

تنص مؤسسة التهاب المفاصل أيضًا على أن الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت وغيرها قد تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، هذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، المليئة بفيتامينات أ ، ج ، ك.

تشير نتائج دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي إلى أن مضادات الأكسدة قد تساعد في تحسين نشاط المرض بشكل كبير، حددت الدراسة كذلك أن مضادات الأكسدة قد تكون مفيدة للمساعدة في إدارة الإجهاد التأكسدي في التهاب المفاصل الروماتويدي.

خضار ورقية

في دراسة نشرتها المجلة الأمريكية ، أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة قد يساعد في زيادة بيتا كاروتين - وهو صبغة تتحول إلى فيتامين أ ، وقد يساعد أيضًا في تقليل C- البروتين التفاعلي (CRP) ، وهو بروتين ، عند ارتفاعه ، يمكن أن يكون علامة على التهاب حاد ، مما يعني أنه يمكن أن يقلل من خطر أو شدة الأمراض المزمنة التي تنطوي على التهاب.

اقترح الباحثون أن يطلق على هذا النظام الغذائي التجريبي اسم نظام الأطعمة اليومية قليلة الالتهابات (LIFE) تشمل الأطعمة في النظام الغذائي السبانخ واللفت والكرنب الأخضر والسلق السويسري والكرنب الصيني.

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، فحاول إضافة المزيد من الخضروات الورقية والخضروات الصليبية إلى نظامك الغذائي، يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تقليل الالتهاب الذي يسبب أعراضًا مؤلمة وتحسين صحتك الجسدية العامة في نفس الوقت.