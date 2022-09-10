شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تأكل إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعدك البنكرياس على تنظيم الطريقة التي يعالج بها جسمك السكر، كما أنه يؤدي وظيفة مهمة في إطلاق الإنزيمات ومساعدتك على هضم الطعام، وعندما يتورم البنكرياس أو يلتهب، لا يمكنه أداء وظيفته؟.

تسمى هذه الحالة بالتهاب البنكرياس، ونظرًا لأن البنكرياس مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية الهضم، فإنه يتأثر بما تختار تناوله، وفي حالات التهاب البنكرياس الحاد، غالبًا ما يحدث التهاب البنكرياس بسبب حصوات المرارة، ولكن في حالات التهاب البنكرياس المزمن، حيث تتكرر النوبات المرضية بمرور الوقت ، قد يكون لنظامك الغذائي دور كبير في حل هذه المشكلة، و يكتشف الباحثون المزيد عن الأطعمة التي يمكنك تناولها لحماية البنكرياس وحتى المساعدة في شفاءه، وفقا لما نشره موقع healthline

وللحفاظ على صحة البنكرياس، ركز على الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون الحيوانية ومضادات الأكسدة. جرب اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس والحساء الصافي وبدائل الألبان (مثل حليب الكتان وحليب اللوز)، ولن يضطر البنكرياس إلى العمل بجد لمعالجة هذه الأشياء.

تشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس يمكنهم تحمل ما يصل إلى 30 إلى 40٪ من السعرات الحرارية من الدهون عندما تكون من مصادر نباتية كاملة الغذاء أو من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، و يعمل البعض الآخر بشكل أفضل مع تناول كميات أقل من الدهون ، مثل 50 جرامًا أو أقل يوميًا.

ويمكن أن تعمل السبانخ والتوت والكرز والحبوب الكاملة على حماية الجهاز الهضمي ومحاربة الجذور الحرة التي تضر بأعضائك، وإذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا ، فتناول الفاكهة بدلاً من السكريات المضافة لأن المصابين بالتهاب البنكرياس معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري.

ما لا تأكله إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس

تشمل الأطعمة التي يجب الحد منها ما يلي:

اللحم الأحمر

اللحوم

الأطعمة المقلية

البطاطس المقلية ورقائق البطاطس

مايونيز

السمن والزبدة

منتجات الألبان كاملة الدسم

المعجنات والحلويات مع السكريات المضافة

المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة

إذا كنت تحاول مكافحة التهاب البنكرياس ، فتجنب الأحماض الدهنية غير المشبعة في نظامك الغذائي.

وتعتبر الأطعمة المقلية أو المصنعة بشكل كبير ، مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة ، من أسوأ أنواع الأطعمة، و اللحوم العضوية ومنتجات الألبان كاملة الدسم ورقائق البطاطس والمايونيز تتصدر قائمة الأطعمة التي يجب الحد منها.