شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد شرب الحليب قبل النوم فى تحسين دورة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم ليلة هادئة أمر مهم للغاية للصحة العامة للشخص، عندما لا تنام جيداً يميل ذلك إلى التأثير على صحتك العقلية والجسدية، وكثير من الناس لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم وهذا يؤثر على عملك وكذلك حياتك الشخصية.

قد يكون هذا أرقًا أو نتيجة لنمط حياة غير صحي، ومع ذلك ، يمكنك دائمًا إجراء تغييرات على نمط حياتك ويمكن أن يساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل، فيمكنك استخدام الزيوت العطرية أو تناول أطعمة معينة ويمكن أن يساعدك ذلك على النوم جيدًا، ويمكن أن يساعدك شرب شاي البابونج على النوم بشكل أفضل، وبالمثل ، يفضل الكثير من الناس شرب الحليب قبل النوم حتى تنام بشكل أفضل.

هنا، وفقا لموقع " healthline"، ألق نظرة على آثار شرب الحليب قبل النوم.

يمكن أن يساعد في دورات النوم:

هناك بعض المركبات الموجودة في الحليب مثل الميلاتونين والتريبتوفان الذي يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، والميلاتونين هو هرمون يفرزه دماغك مما يعزز النوم الجيد، أيضا، يعمل التربتوفان على إنتاج السيروتون مما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع:

هناك بعض المركبات الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مثل الجبن التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل، يمكن أن يعزز استهلاك هذه المنتجات النوم ويساعدك أيضًا على النوم بشكل أسرع.

يمكن أن يساعدك على الاسترخاء:

شرب الحليب الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والهدوء، وإذا كنت مسترخيًا قبل الذهاب إلى الفراش ، فيمكن أن يساعدك ذلك على النوم بشكل أسرع ويساعدك أيضًا على النوم بشكل أفضل في الليل.