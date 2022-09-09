شكرا لقرائتكم خبر عن مكونات متوفرة في مطبخك للتحكم في العطس.. منها الزنجبيل والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل الدخول في موسم الخريف الذى يصاحبه الرياح الموسمية يمكن أن تجعل الجميع عرضة للسعال ، والبرد والحُمى، وقضايا صحية أخرى، لذلك من المهم أن تحمي نفسك في جميع الأوقات.

من تناول الطعام الصحيح إلى حماية نفسك من الأمطار، كل هذه إجراءات وقائية ضرورية خلال الموسم، ومع ذلك، حتى مع القدر المطلوب من الاحتياطات، فقد تمرض وقد يؤدي ذلك إلى السعال والبرد والحمى، وقد تكون هذه حمى فيروسية أو حتى نوع من العدوى أو الحساسية.

وفاق لموقع " webmd"، يمكنك استشارة طبيبك الذي يمكنه أن يصف لك الأدوية التي من شأنها أن تساعد في تخفيف الحالة، إلى جانب ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام هذه العلاجات المنزلية للسيطرة على العطس.

الزنجبيل:

يمكن أن يساعدك هذ المكون على توفير الراحة من الحالة، يمكنك إضافته إلى الشاي الخاص بك أو غليها وشرب الخليط لتهدئة حلقك وممر الأنف.

الحبهان :

مضغ الحبهان عندما تعطس بشكل مستمر وسيساعد ذلك على وقف تدفق المخاط وكذلك توفير الراحة، الزيت الذي يتم إفرازه من هذه البهارات مفيد أيضًا لصحتك.

الكُركُم:

هذه التوابل معروفة على نطاق واسع بفوائدها الصحية، يمكنك إضافته إلى الحليب الفاتر وشربه وسيساعد ذلك على إزالة احتقان الأنف وإيقاف العطس أيضًا.

العسل:

عنصر آخر فعال للغاية هو العسل، يمكنك إضافته إلى الشاي أو الماء الدافئ وشربه، ستعمل على توفير الراحة لك من العطس.