شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجراءات الصحة لخفض معدل الولادة القيصرية.. اعرفى فوائد الولادة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستهدف وزارة الصحة تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع “kellymoralesobgyn”، أبرز الفوائد التي تحل علي النساء اللاتي يخضعن للولادة الطبيعية، ومنها:

- تتعافي الأمر بشكل أسرع من الولادة القيصريتساعد الولادة الطبيعية على التعافي بشكل أسرع، وتستطيع الأم القيام بمهمها اليومية بشكل طبيعي في وقت قليل بعد الولادة. تعتبر الولادة الطبيعية أقصر وأسهل من القيصريةفخلال الولادة الطبيعية يرسل هرمون الأوكسيتوسين إشارات إلى الرحم ليبدأ في الانقباض، كما يرسل إشارات إلى الدماغ لإرسال هرمون الإندورفين لتسكين ألم الطلق الذي تشعره به النساء، وتبقي اسرع وهذا عكس ما ييحدث في الولادة القيصرية التي تعتمد علي التخدير. - الولادة الطبيعية أكثر أمانا للطفلفالتخدير الذي تخضع له النساء خلال الولادة القيصرية قد يتسبب في الكثير من المضاعفات علي الجنين، ومنها ضعف الجهاز العصبي، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وانخفاض حرارة الجسم، وهذا بالطبع يكون عكس الولادة الطبيعية. - الرضاعة الطبيعية أفضل بعد الولادة الطبيعيةنجد بشكل عام أن الأطفال بعد الولادة القيصرية ينامون كثيرا بسبب التخدير وهذا عكس الولادة الطبيعية، فبعد الولادة الطبيعية يمكن المرأة الرضاعفة الطبيعية بشكل طبيعي.