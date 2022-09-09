منطقة تراكم الدهون.. أسبابها أمراض لا تتوقعينها!

بيروت - نادين محمد - اكتساب الوزن الزائد في منطقة البطن أو الارداف أو الفخذين او الساقين... لا يعود دائماً إلى تناول كمية كبيرة من الطعام أو إلى عدم ممارسة الرياضة، بل إنّه قد ينتج عن مشكلات صحية لم تفكّري بها يوماً.

إذا كنت تعانين من الوزن الزائد وتلاحظين أنك لا تخسرينه رغم كل الجهود التي تبذلينها، فهذا يعني أنّ عليك أن تراجعي سجلك الصحي ونمط حياتك وغذائك. إذاً قفي أمام مرآتك وحددي منطقة سمنتك. فمن الضروري أن تعرفي سببها الصحي لتتمكني من التخلص منها.

1- زيادة الوزن التنفسية

في هذه الحالة يتركّز وزنك الزائد تحديداً في منطقة بطنك.

السبب: يرتبط هذا بمعاناتك من مشكلات تنفسية. وفي هذه الحالة تصبح عملية الأيض لديك بطيئة وتتجمّع الدهون في منطقة بطنك.

وصفتك السحرية: جربي حساء الفجل. أخلطي في الخفاق ثلثي الكوب من قطع الفجل وقطع 3 حبات ليمون مع القشر و3 ملاعق طعام من العسل لتحصلي على مزيج منسجم. تناولي ملعقة طعام من هذا المشروب مرتين يومياً خلال الوجبات.

2- زيادة الوزن الناتجة عن عدم تناول الطعام

في هذه الحالة تتجمع الدهون في كامل الجزء الأعلى من جسمك.

السبب: أنّك تجلسين لمدة طويلة وتمتنعين عن تناول الطعام لبضع ساعات. إذاً من المهم أن تمشي لمدة 20 دقيقة يومياً وأن تجلسي إلى المائدة في مواعيد منتظمة.

وصفتك السحرية: حضري حساء الملفوف. ضعي بضع أوراق من الملفوف في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة. قطعي 6 حبات بصل، حبتي فلفل، ريع ثمرة يقطين، غصن كرافس، غصن بقدوني، حبات طماطم كرزية. ضعي الخضار على النار واتركي الماء يغلي لمدة 10 دقائق أو إلى أن تنضح الخضار. تناولي هذه الشوربة 3 مرات يومياً لمدة 7 أيام.

3- زيادة الوزن بسبب الهرمونات

في هذه الحالة تتركّز زيادة الوزن في مناطق فخذيك ووركيك.

السبب: قد يرتبط هذا بخلل في هرموناتك النسائية. لذا عليك أولاً أن تزوري طبيبتك لتجري لك الفحوص اللازمة.

وصفتك السحرية: ذوبي ملعقة وسط من بيكربونات الصودا مع نصف كوب من الماء وعصير حبة غريب فروت. تناولي الشراب يومياً قبل 20 دقيقة من موعد فطورك ولمدة 10 أيام.

4 - زيادة الوزن الناتجة عن نمط الحياة السريع

تلاحظين في هذه الحالة تجمع الدهون في مناطق معدتك وظهرك وذراعيك وذقنك.

السبب: نمط حياتك السريع حيث تتناولين الكثير من الأطعمة الجاهزة وتشعرين غالباً بالضغط النفسي.

وصفتك السحرية: أعدي شوربة الكوسى. أفرمي 3 حبات كوسى، كوباً من أغصان الكرافس، كوبين من الكراث، ربع باقة من البقدونس وكوب من الجزر. ضعي الخضار على النار مع مرق غير دسم إلى أن تنضج. تناولي الشوربة مرتين يومياً خلال الوجبات.

5 - الوزن الزائد الناتج عن مشكلات الدورة الدموية

إذا كنت تعانين من هذه المشكلة فهذا يعني أنّك تبدين نحيفة في أعلى جسمك فيما تتجمع الدهون في منطقة وركيك.

السبب: قد يعود هذا إلى عوامل وراثية أو إلى اضطراب في مرور الدم عبر أوردتك.

وصفتك السحرية: في هذه الحالة احرصي على شرب ليتر ونصف من الماء يومياً وتناولي ملعقة طعام من خل التفاح المخفف في كوب من الماء. فهذا ينظم مستوى السكّر في دمك ويمنعك من تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. كذلك توقفي عن استهلاك السكر واستبدليه بالعسل.

6- الوزن الزائد الناتج عن المشاعر السلبية



تقبلين على تناول كمية كبيرة من الأطعمة الضارة وتتجمع الدهون في منطقة بطنك أيضاً.

السبب: معاناتك من التوتر، الإحباط، الاكتئاب، التعب العصبي.

وصفتك السحرية: جرّبي شراب عصير التفاح والقرفة. قشّري واعصري 8 حبات تفاح أحمر. ضعي العصير على نار خفيفة مع رشة قرفة. تناوليه يومياً قل أن تذهبي إلى النوم.

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