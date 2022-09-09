شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أضرار عدم تناول كميات الماء التي يحتاجها الجسم يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم بكميات يومية محددة من الماء، ونجد أن العديد من الأشخاص يهملون في تناولها، وهذا يعرضهم للخطر، لأن الماء تعد من العناصر المهمة لصحة الإنسان ونقص نسبتها يزيد من تعرضك للمضاعفات الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.

الأضرار الناتجة عن قلة تناول الماء علي الجسمقدم التقرير العديد من الأضرار الناتجة عن قلة تناول الماء علي الجسم، ومنها: -الجفاف: عند نقص نسبة الماء في الجسم يزداد فرص تعرض الشخص للجفاف، الذي يظهر من خلال البول الذي يصبح داكل، وأيضا الجلد يصبح غير نضر، ويزيد من شعور الشخص بالصداع وعدم التركيز. -الإرهاق والخمول: يزداد فرص تعرض الشخص الذي يعاني من قلة الماء بالجسم، إلي الشعور بالإرهاق والخمول والتعب الشديد، والسبب نقص نسبة الدم في الجسم، وهذا يعرضك بالتعب والإرهاق. -قلة التبول: قلة التبول تعد علامة علي احتياج الجسم للمزيد من الماء، وعدم قدرة الجسم علي الترطيب، ولذا يجب تناول الماء. -الإمساك: نقص نسبة الاماء في الجسم تتسبب في قلة حركة الجهاز الهضمي، وهذا يتسبب في إصابتك بالإمساك. -جفاف البشرة: نتيجة لقلة الماء في الجسم تظهر البشرة بشكل متعب ومجهد، وهذا يفقدها حيوتها ونضارتها، ويزيد من فرص تعرضها للتجاعيد. -مشاكل في الكلي: بسبب قلة الماء، يزداد فرص الإصابة بمشاكل في الكلي، لأن الماء تسهل عمل الكلي في تطهير الجسم من السموم، ونقص نسبة الماء تعرضك للكثير من المشاكل الصحية بها.