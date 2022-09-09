للحفاظ على صحة الكبد.. أطعمة ومشروبات تخلصك من سموم الجسم

بيروت - نادين محمد - للتخلص من سموم الكبد، من المهم الحفاظ على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، ويمكن أن تساعد بعض أنواع الشاي أيضاً في هذه العملية، مثل الشاي الأخضر، يجب التخلص من الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي، وكذلك السكر المكرر، والتأكد من تناول السوائل بشكل كافٍ.

يمكن أن يساعد هذا النوع من النظام الغذائي في منع أو علاج المشاكل الصحية مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض المناعة الذاتية، والألم العضلي الليفي، والتعب والحساسية.

تتطلب حالات مثل التهاب الكبد أو السرطان أو الكبد الدهني مراقبة مستمرة من قبل الطبيب أو اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي حتى يمكن البدء في التدخلات المناسبة، إليك الطرق الرئيسية للتخلص من السموم من الكبد، وهي تناول الأطعمة التي تساعد على التخلص من السموم في الكبد والمعادن مثل الزئبق في الجسم، والتي يمكن أن تكون سامة.

وتعد بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي مهمة؛ للتخلص من السموم :

-الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من الجذور المستخدمة في النظام الغذائي للتخلص من السموم من الكبد، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات والمضادات للأكسدة، والتي تساعد في الهضم وتطهير الجسم. يمكن للزنجبيل أيضاً حماية الكبد من التلف الناتج عن استخدام الأدوية على المدى الطويل. يمكن استخدام الزنجبيل في الشاي أو في العصائر أو السلطات أو الصلصات.

-الخضروات

الخضروات مثل البروكلي، والجزر، والثوم، والفلفل، والقرنبيط، والخضروات الورقية مثل السبانخ غنية بفيتامين ج، والبيتا كاروتين، والألياف والماء.

تحتوي هذه العناصر الغذائية على وظائف مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يجب أن تكون الخضروات المستخدمة في هذا النظام الغذائي متوفرة موسمياً، ويمكن استخدامها في السلطات أو الشوربات أو القلي السريع. يعتبر البنجر خياراً غذائياً مفيداً، حيث يحتوي على مادة البيتين، وهي مادة مغذية تساعد على تطهير الكبد. يجب تناوله مع البروتين، مثل البيض أو التوفو، أو مع الدهون الطبيعية، مثل زيت الزيتون؛ لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

-البقوليات

تعتبر الفاصوليا والعدس والحمص من البقوليات التي تعد مصدراً كبيراً للبروتين، والتي تساعد أيضاً على التخلص من السموم في الأمعاء. فول الصويا غني بالإيسوفلافون، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على إفراز السموم يجب تناول البقوليات مرة واحدة على الأقل يومياً، في السلطات أو الحساء على سبيل المثال.

-الفاكهة

التفاح والليمون والكاجو والبرتقال واليوسفي والأناناس والرمان والعنب والفراولة والتوت والكرز هي أمثلة على الفواكه التي يجب تناولها عند التخلص من سموم الكبد.

-زيوت ودهون طبيعية

الزيتون، والأفوكادو، وجوز الهند، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت بذور الكتان هي من أمثلة الدهون الصحية، والتي تحتوي على وظائف مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مهمة لنظام غذائي لإزالة السموم من الكبد.

يجب تناول الزيوت والدهون الطبيعية بشكل يومي باعتدال، ويمكن استخدامها كوسيلة لتتبيل السلطات.

يمكن استخدام الأفوكادو وجوز الهند، على سبيل المثال، في الحلويات أو السلطات أو كوجبات خفيفة.

-تناول عصائر الديتوكس

تعتبر مشروبات التخلص من السموم، مثل الكرنب طريقة رائعة لزيادة تناول الفاكهة والخضروات. وهي غنية بالمياه والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من سموم الكبد. تساعد هذه العصائر في علاج الانتفاخ أو احتباس الماء المتورم، كما أنها تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها خياراً رائعاً لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

المصدر :tuasaude

ملاحظة من "الجميلة " : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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