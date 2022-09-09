شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. اعرف أفضل أنواع الزبادى لتناوله يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الزبادى خيارًا رائعًا للإفطار أو الوجبة الخفيفة، حيث إنه متعدد الاستخدامات وسهل الأكل، وبالنسبة لمرضى السكرى، يمكن أن يكون الزبادى إضافة جيدة لنظامك الغذائى، تظهر الأبحاث أن الزبادى قد يفيد مرضى السكرى وكذلك يمنع الأشخاص غير المصابين بالمرض من الإصابة به بفضل تركيز البروبيوتيك فى منتجات الألبان المخمرة، وتشير الدراسات إلى أن الزبادى الغنى بالبروبيوتيك يمكن أن يفيد مستويات الجلوكوز فى الدم لدى مرضى السكرى، وقد يلعب دورًا فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائى للجلوكوز، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يعتبر الزبادى مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم، على الرغم من أن الزبادى يمكن أن يوفر العديد من الفوائد، لكن كيف تعرف أى نوع من الزبادى هو الخيار الصحيح، وأى منها يجب عليك الابتعاد عنه إذا كنت مصابًا بمرض السكرى؟ ووفقًا لـ آمي كيمبرلين، خبيرة التغذية الأمريكية، فإن أفضل زبادى لمرض السكرى هو الزبادى قليل الدسم أو خالٍ من الدسم مع الحد الأدنى من السكر المضاف أو المحليات الصناعية والمزيد من البروتين .

اختر الأطعمة قليلة الدسم أو الخالية من الدهون:

عند اتخاذ قرار بشأن اختيار زبادي إما خالٍ من الدسم أو قليل الدسم أو حليب كامل الدسم، قالت كيمبرلين إن الإرشادات العامة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، وكذلك الإرشادات الغذائية، توصي باختيار الزبادي قليل الدسم أو خالي من الدسم.

وأوضحت كيمبرلين: "الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون مرتين لخطر الإصابة بأمراض القلب، هذا مهم في المساعدة على تقليل إجمالي الدهون المشبعة لهذا اليوم."

حافظ على السكر المضاف عند الحد الأدنى:

إذا كنت تختار بين زبادي عادي أو زبادي منكه، فهل من الممكن اختيار زبادي لا يؤثر على مرض السكري لديك؟ الجواب نعم ، لكن فقط إذا كانت النكهة لا تحتوي على سكر مضاف، لأن الزبادي يحتوى على سكر طبيعي في اللاكتوز، مقدار السكر المضاف الموصى بتناول 6 ملاعق صغيرة (24 جم) / يوميا للنساء و9 ملاعق صغيرة (36 جم) / يوميًا للرجال.

تخطي المحليات الصناعية:

على غرار السكر المضاف ، فيجب تقليل إجمالي ما تتناوله عندما يتعلق الأمر بالمحليات الصناعية، وأوصت خبيرة التغذية ، باستخدام الفاكهة العادية لتحلية طبيعية، تحتوي الفاكهة أيضًا على ألياف مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أيضًا، الألياف تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ، والشعور بالشبع.

ابحث عن الزبادي عالي البروتين :

تقترح كيمبرلين أن الزبادي اليوناني أكثر سمكًا ودسمًا من الزبادي العادي، بالإضافة إلى ذلك يحتوى على بروتين أكثر من الزبادى العادى، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكرى، قد يكون تناول المزيد من البروتين مفيدًا في إدارة مستويات السكر في الدم، لأن الهدف هو تحقيق التوازن بين الكربوهيدرات والبروتين والدهون.