في 3 أيام أسرع ديتوكس للتخلص من سموم الجسم

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تريدين التخلص من سموم الجسم فلا ينبغي الحد من تناول السعرات الحرارية؛ لأن جسمك يحتاج إلى طاقة للتخلص من السموم. إليك أسرع رجيم مدته 3 أيام للتخلص من السموم من الكبد.

إفطار

بيضتان مخفوقتان مع الخضر، وزيت جوز الهند + شريحة متوسطة من البطيخ.

العصير: كوب من حليب اللوز مخلوط + نصف كوب مانجو + نصف كوب فراولة + ملعقة كبيرة من بذور الشيا + نصف ملعقة صغيرة قرفة + نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور (أو مسحوق الزنجبيل).

كوب عصير أخضر + عجة مع بيضتين.

وجبة خفيفة الصباح

حصة واحدة من اللوز + كوب من عصير اللفت والليمون والأناناس.

بيضتان مسلوقتان + 5 حبات كاجو.

كمثرى + حصة من بذور اليقطين المحمصة.

الغداء أو العشاء

شوربة خضار مع حمص + سلطة مع جرجير وخس وفجل مع عصير برتقال وزيت زيتون.

صدر دجاج مشوي + بروكلي مطهو على البخار + مشروم وجرجير وفلفل مقلي بزيت جوز الهند.

شوربة فول بالخضار + سلطة مع حب الرشاد والخس والدقات المبشورة مع عصير الليمون وبذور الكتان وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الظهر

حفنة من المكسرات+ كوب عصير أناناس بالنعناع والزنجبيل.

شرائح أفوكادو متبل بالملح والكمون + كوب عصير ليمون طبيعي.

عصير: نصف كوب ماء + نصف كوب شاي أخضر + نصف تفاحة + نصف كوب شرائح ملفوف + نصف كمثرى + أوراق بقدونس + ثلج.

شاي للتخلص من السموم

يمكن بجانب الرجيم التالي تناول بعض أنواع الشاي؛ للتخلص من السموم ويُنصح بتناول 1 إلى 3 أكواب من الشاي يومياً بعد الوجبات؛ للمساعدة على الهضم.

إليك بعض أنواع الشاي التي يمكن أن تساعد في تطهير الكبد هي:

-الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي مركبات لها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وهي مهمة للتخلص من السموم من الكبد.

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل الدهون المتراكمة في الجسم، وهو أمر شائع في الكبد الدهني.



-شاي الخرشوف: أوراق الخرشوف غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الدهون وتحفيز نمو خلايا الكبد السليمة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الهضم الأمثل والوقاية من أمراض الكبد، مثل الكبد الدهني.



-شاي النعناع: يمكن أن يكون شاي النعناع مفيداً أثناء اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم من الكبد؛ لأنه يحفز إنتاج الصفراء، وهي واحدة من العديد من المركبات التي تساعد على الهضم.



المصدر :tuasaude

ملاحظة من "الجميلة " : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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