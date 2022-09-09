شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سموم تسبب السرطان موجودة فى القرفة والأسماك والأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن أن يحتوى الطعام الذى تتناوله على سموم ضارة؟ بينما قد نأكل الأطعمة على أمل أن تفيد أجسامنا ولا تضر بها، تشير بعض الأبحاث والدراسات الحديثة إلى وجود سموم فى بعض الأطعمة، وفى التقرير التالى نوضح بعض المعلومات القائمة على الدراسة حول السموم فى الأطعمة، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

6 سموم قد تكون موجودة فى نظامك الغذائى: 1. بيسفينول أ

هل تستخدم الأطعمة المعلبة بكثرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهناك حاجة إلى توخى الحذر بشأن مادة بيسفينول أ، توجد هذه المادة الكيميائية على الجدران الداخلية لحاويات الأطعمة والمشروبات المعلبة.

ووفقًا لدراسة عام 2017 نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب PubMed Central تم العثور أيضًا على ثنائي الفينول أ الموجود في حاويات معلبة في مشيمة وجنين النساء، ويمكن أن يؤثر تراكمه في الجسم على الحمض النووى والكبد.

ولتجنب ذلك يجب تجنب الأوانى البلاستيكية والألومنيوم والزجاجات قدر الإمكان بدلًا من ذلك تناول الأطعمة أو المشروبات المعبأة فى الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

2. الدهون الاصطناعية المتحولة

تستخدم الدهون الاصطناعية المتحولة فى تحضير أنواع كثيرة من الوجبات الخفيفة مثل الكعك، البسكويت ، البيتزا ، السمن النباتي، تستخدم مضخات الهيدروجين لتحويل الزيوت النباتية السائلة مثل زيت فول الصويا أو زيت الفول السوداني إلى مادة صلبة وهي دهون متحولة صناعية.

3. الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات

هل تشوي اللحم على درجة حرارة عالية وتطعم أسرتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فاعلم أنك تقدم أيضًا سمومًا مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات إلى طبق الطعام، تعتبر الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) من الملوثات البيئية يتم إنتاجها عن طريق حرق المواد العضوية.

وتنص إرشادات منظمة الصحة العالمية على أنه بسبب هذا الملوث ، هناك احتمال للإصابة بسرطان الثدي والكلى والقولون والبروستاتا والرئة، إذا قمت بالطهي على نار منخفضة، يمكنك خفض درجة الحموضة بنسبة تصل إلى 89%.

4. الكومارين فى القرفة

الكومارين مركب سام موجود في القرفة، استهلاكه بكميات كبيرة يزيد من فرص الإصابة بالسرطان وتلف الكبد، من المستحيل معرفة كمية الكومارين الموجودة فى القرفة حتى تختبرها.

وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يرشون مسحوق القرفة بانتظام على دقيق الشوفان قد يكون لديهم مستويات غير آمنة من الكومارين، إذا كنت تستهلك القرفة بانتظام ، فعليك أن تكون على دراية بها.

5. السكر المضاف

تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن السكر المضاف المستخدم لزيادة نكهة الطعام ومدة صلاحيته يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان، إذا كنت تستهلك أطعمة مصنعة مثل المشروبات الغازية والزبادي المنكه والبسكويت والكعك والحلوى والكاتشب وما إلى ذلك بنفسك أو تعطيه للعائلة ، فتعرف أيضًا على بعض الأشياء المهمة عنها.

6. الزئبق فى الأسماك

تعتبر الأسماك بروتينًا حيوانيًا صحيًا، لكن بعض أنواع الأسماك يمكن أن تحتوى على مستويات عالية من الزئبق وهو مركب سام معروف، بسبب تلوث المياه ، يشق هذا السم طريقه إلى السلسلة الغذائية الموجودة في المحيط.

يمكن أن يؤثر الزئبق على تطور الجهاز العصبي للجنين والطفل

وتظهر الأبحاث أن الأطفال الصغار، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات معرضون للخطر بشكل خاص، ويمكن أن يؤثر هذا الزئبق على نمو المخ والجهاز العصبى للجنين والطفل، يحتوى سمك الماكريل وسمك أبو سيف على نسبة عالية من الزئبق، ويمكن تناول سمك السلمون والبولوك والرنجة بسبب محتواها المنخفض من الزئبق.