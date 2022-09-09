شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الأطعمة والمشروبات إذا كنت تعانى من ارتفاع نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تزداد مستويات الجلوكوز فى الدم المعروفة أيضًا باسم مستويات السكر فى الدم، تحدث الإصابة بمرض السكرى، وهو حالة ناتجة عن تراكم السكر فى مجرى الدم لأن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين.

يُعرف الهرمون الذى ينظم سكر الدم بالأنسولين، ووفقا لموقع thehealthsite عندما لا يكون هناك ما يكفى من الأنسولين أو الخلايا التى تستجيب للأنسولين، يبقى الكثير من السكر فى الدم فى مجرى الدم ما يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل العين وتلف الأعصاب وغيرها الكثير.

أسباب مرض السكري

تعتمد عوامل الخطر أو أسباب الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم على نوع مرض السكري الذي يتم تشخيص المريض به، ومع ذلك يمكن أن تشمل بعض الأسباب الشائعة لمرض السكري ما يلي:

مقاومة الأنسولين

السمنة أو زيادة الوزن

الجينات وتاريخ العائلة

صحة البنكرياس السيئة

الأدوية

أعراض مرض السكري

يمكن أن تشمل علامات أعراض مرض السكري الناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم ما يلي:

زيادة العطش

فقدان الوزن غير المبرر

كثرة التبول

رؤية ضبابية

قرحة لا تلتئم

التعب الشديد من التعب

زيادة الجوع

ضعف قوة العضلات

ضعف الانتصاب (ED)

جفاف المهبل وتهيج وعدوى الخميرة



كيف تتحكم في مرض السكري بالتغذية؟

بعض عادات التغذية والأكل التى يمكن أن تساعد بشكل فعال فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم المرتفعة أو مرض السكري.

الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن تساعد الألياف في التحكم في مستوى السكر في الدم لأن الجسم غير قادر على امتصاص الألياف وتكسيرها، مما لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم كما تفعل الكربوهيدرات الأخرى، هذا يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف.

الخضراوات

تناول الخضار مثل الخضر الورقية الداكنة والخضراوات الصفراء، وعادة ما تكون الخضراوات منخفضة السكر وقليلة الدهون والأغذية التي تحتوي على الألياف والتي توفر مجموعة غنية ممتازة من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، على سبيل المثال، يمكن للبروكلي والقرنبيط والطماطم والبصل والخيار إدارة مرض السكري بشكل فعال.

استهلك كميات صغيرة من الدهون يوميًا

الدهون عالية في السعرات الحرارية وتناولها بانتظام بما يتجاوز الحد يمكن أن يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويمكن أن يؤثر على مرض السكري لديك والصحة العامة. يمكنك استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة (غير المشبعة المتعددة أو الأحادية غير المشبعة) التي تعمل على تحسين التحكم في الأنسولين، الدهون مشبعة مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ومن ثم فإنك ملزم بتناول كمية أقل من الكربوهيدرات، وهو أمر رائع لمرضى السكر.

تناول كميات صغيرة من الطعام

من المهم جدًا تناول الطعام بذكاء، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فتناول الكمية المناسبة من الطعام يوميًا، سيشمل ذلك مقدار ما تأكله وما تأكله بحيث يمكنك الحصول على الكمية المناسبة من الكربوهيدرات في كل وجبة خفيفة أو وجبة.

بالإضافة إلى تناول الطعام في الوقت المناسب أمر مهم، احصل على الكمية المناسبة من الكربوهيدرات يوميًا والتي ستساعدك بالتأكيد، يتطلب تناول الطعام بذكاء بعض الجهد ولكنه يستحق ذلك، الأطعمة أو المشروبات عالية الكربوهيدرات التي يجب ألا تتناولها هي العصائر المضاف إليها السكر والصودا العادية ومشروبات الطاقة والأرز الأبيض والخبز والمعكرونة والخضروات النشوية مثل البطاطس والذرة والبازلاء.

يعد اتباع خطة غذائية صحية يضمن لك تناول التغذية السليمة ويساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ، مما يتحكم في عوامل أمراض القلب وينظم وزنك أيضًا، لا تركز فقط على النظام الغذائي ولكن كن أكثر نشاطًا بدنيًا. قد يكون الأمر صعبًا في البداية ، لكن في النهاية ، ستحصل على موطن له.