هل يسبب عرق النسا آلام الركبة؟

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القاهرة - سامية سيد - عرق النسا هو ألم فى الظهر والأرداف بسبب أمراض العمود الفقرى، ينتج عن ضغط أو تهيج أو التهاب فى العصب الوركى أو جذور الأعصاب فى أسفل الظهر، ويمكن أن يسبب عرق النسا ألما فى الركبة .

وحسب ما ذكره موقع spineuniverse تشمل أمراض العمود الفقرى التى يمكن أن تؤدى إلى عرق النسا ما يلى:

- مرض القرص التنكسي (DDD).. عندما تتآكل الأقراص الموجودة بين الفقرات مع مرور الوقت والضغط

- فتق القرص.. حيث يتسرب الجزء الداخلي من الأقراص بين الفقرات ويضغط / يهيج الأعصاب المحيطة

- تضيق العمود الفقرى.. تضيق القناة الشوكية الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب

- الانزلاق الفقارى.. حالة تحدث عندما تنزلق إحدى فقرات الظهر للأمام على الفقرة الموجودة أسفلها مباشرة

كيف يمكن أن يسبب عرق النسا آلام الركبة؟

مشكلة عرق النسا هى أن المشاكل التى يمكن أن تسببها لا تتوقف عند الظهر في الواقع، يمكن لألم العصب الوركي والأعراض الأخرى ذات الصلة أن تأخذ رحلة وصولاً إلى نهاية ساقك وتوقف حفرة في ركبتك عبر فرع من العصب الوركي المعروف باسم العصب الشظوي. يمكن أن يسبب هذا أعراضًا في ركبتك مثل:

- وجع خفيف أو شعور بالدفء أو ألم حاد في أي مكان حول الركبة

- عدم القدرة على فرد ركبتك

- التواء الركبة

- مشاكل تحمل الوزن على الركبة

باختصار: نظرًا لأن عرق النسا يحدث غالبًا بسبب مشكلة في أسفل الظهر، فيمكن أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم ويسبب مشاكل. على سبيل المثال "إذا كان التهاب المفاصل في العمود الفقري يضغط على الأعصاب من المستوى L3-L4، فإنه يمكن أن يسبب الألم أو التنميل أو الوخز أو الضعف في توزيع ذلك العصب، التهاب المفاصل هو مصطلح واسع يستخدم لتغطية الحالات التي تسبب الألم والتورم في المفاصل ، وتنتقل هذه الأعصاب من الظهر ، عبر الأرداف، على طول مقدمة الفخذ، وتنتهى عند الركبة.

بالإضافة إلى ذلك على الرغم من أن آلام الركبة الناتجة عن عرق النسا غير شائعة إلى حد ما، فإن العديد من مرضى العمود الفقري لديهم نمط مشي غير طبيعي ، والذي يمكن أيضًا أن يضغط على الركبة ويؤدي إلى ألم موضعى.