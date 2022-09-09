شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع طفلك حديث الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المعلومات التى يجب أن تكون الأم على علم بها أثناء تربيتها للطفل، ومنها الرضاعة والنوم والبكاء، فهذه الأشياء عند التعرف عليها بشكل جيد تساعدتها في التعامل مع طفلها وتحسين صحته.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع perants أبرز وأهم النصائح التى تساعد فى تعامل الأمهات مع أطفالهن حديثى الولادة، ومنها:

- الرضاعة، مدتها لا تقل عن 6 أشهر، وهدفها تعزيز نموه ووقايته من الإصابة بالأمراض.

- النوم، فالاستلقاء على الظهر الوضعية المناسبة للأطفال الرضع، ونجد أن بعض الأمهات يقلبن أطفالهن على البطن، وهذا يزيد من تعرضهم لمشاكل فى صحة القلب والرئة، وقد يعرضهم للاختناق، وعلى الأم أن تعلم أن طفلها لا ينتظم فى النوم غير بعد الـ6 أشهر الأولي.

- البكاء يعد لغة التعبير الوحيدة للطفل، فيقوم بالبكاء لتلبية رغابته كالأكل، أو النوم، والتظيف، كما أن البكاء قد يكون علامة على إصابة الطفل بمرض ما كارتفاع درجة حرارته أو ما شابه ذلك.

- بشرة طفلك تتأثر بالجو الجديد الذى يعيش فيه، فهو ظل 9 أشهر داخل الرحم يعيش فى السائل الأمينوسى، وعند الولادة يتغر هذا الأمر فتتأثر بشرته وقد يتسبب فى الإصابة بالجفاف.