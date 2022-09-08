شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الشخير يعرضك للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء سويديون أن انقطاع النفس الانسدادى النومى، الذى يكون فيه الشخير هو العرض الرئيسى، يقطع إمدادات الأكسجين ما يسبب الأورام السرطانية والجلطات وفقدان خلايا الدماغ، وفقا لما نشره موقع "studyfinds".

ومن المعروف أن المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادى النومى لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالسرطان، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا بسبب انقطاع النفس الانسدادى النومى نفسه أو عوامل الخطر المرتبطة بالسرطان، مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل نمط الحياة.

وقال الدكتور أندرياس بالم، الباحث والمستشار الأول فى جامعة أوبسالا، "تظهر النتائج التى توصل إليها البحث أن الحرمان من الأكسجين بسبب انقطاع النفس الانسدادى النومى مرتبط بشكل مستقل بالسرطان."

تأثير انقطاع النفس الانسدادى النومى على الدماغ

وحددت دراسة ثانية وجود صلة بين انقطاع النفس الانسدادى النومى والانخفاض الأكبر فى القدرة العقلية على مدى خمس سنوات، وقد استندت إلى اختبارات النوم التى أجريت على 358 فوق 65 عامًا فى سويسرا، كما تم تقييم الوظيفة الإدراكية والتنفيذية العالمية والذاكرة اللفظية واللغة والإدراك البصرى للعلاقات المكانية.

وقال الدكتور نيكولا مارشى من جامعة لوزان: "وجدنا أن انقطاع النفس الانسدادى النومى أثناء النوم، مرتبط بانخفاض أكبر فى الوظيفة الإدراكية العالمية وسرعة المعالجة والوظيفة التنفيذية والذاكرة اللفظية، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 74 عامًا أو أكبر كانوا أكثر عرضة لخطر التدهور المعرفى المرتبط بتوقف التنفس أثناء النوم فى بعض الاختبارات المعرفية المحددة."

ارتفاع خطر الإصابة بجلطات الدم

أظهرت دراسة ثالثة أن المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادى النومى الحاد، وفقًا لقياس AHI وعلامات الحرمان من الأكسجين الليلى، كانوا أكثر عرضة للإصابة بجلطات دموية (الجلطات الدموية الوريدية) التى يمكن أن تؤدى إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.