شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على تلف الشعر.. اعرف العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد شعرًا ناعمًا ولامعًا فيجب عليك تغذية الشعر وإعطاء خلايا بصيلات الشعر العناصر الغذائية الحيوية والمغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والأكسجين، فشعرك عرضة للتلف بسبب عوامل مثل البيئة والمواد الكيميائية وقلة العناية، ويبدأ شعرك بالتدريج يفقد الزيت الطبيعى واللمعان، ويجب أن نفهم أهمية تغذية الشعر أو ترطيبه وفى التقرير التالى نعرض بعض الأعراض الأكثر وضوحًا لنقص تغذية الشعر، وفقا لما نشره موقع healthshots.

إليك قائمة بأهم 5 علامات لتلف الشعر يجب البحث عنها:

1. التقصف أو تساقط الشعر

يحدث هذا بسبب سوء صحة قشور شعرك، ويؤدى التصفيف المفرط، والتجفيف، وسوء التغذية إلى ضعف الشعر وتقصفه وتساقطه، كمية صغيرة من تساقط الشعر أمر طبيعى، لكن تساقط كمية كبيرة من الشعر سبب للقلق.

2. خيوط الشعر

مررى أصابعك من خلال شعرك، إذا شعرت أن خصلة الشعر خشنة وقوام الشعر غير المتساوى مؤشر على نقص البروتين.

3. التشابك

هذه واحدة من أكثر علامات تلف الشعر شيوعًا، لاحظي عدد المرات التي يتشابك فيها شعرك حتى بعد تمشيطه بانتظام. يحدث هذا بسبب الجفاف، تصبح قشرة الشعر مكشوفة ويتمزق الشعر ما يسبب التشابك، والمنتجات الكيماوية هي الجاني الرئيسي للتشابك.

4. الأطراف المتقصفة

من السهل جدًا اكتشاف الأطراف المتقصفة لكن يصعب علاجها، إذا لاحظت بعد قصة شعر جديدة انقسام خيوط الشعر فى نحو ستة أسابيع، فقد حان الوقت لعلاج تلف الشعر.

5. الشعر الباهت والمتجعد

السبب هو الرطوبة فى الجو وقلة الرطوبة في الشعر ما يجعل الشعر باهتا ومتطايرا.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للضرر الذي يلحق بالشعر مثل الإجهاد ، والجينات ، والتغيرات الهرمونية ، ونقص التغذية ، والأمراض ، والسكري ، والتلوث ، وغسل الشعر المتكرر وما إلى ذلك ، استشر طبيب الأمراض الجلدية قبل البدء في علاجك.

تجنب هذه الأخطاء الخمسة لتجنب تلف الشعر:

ضعى قناع الشعر مثل قناع البيض لمدة أسبوع على الأقل، لا تغسل شعرك بشكل متكرر، تجنبي استخدام مجفف الشعر إذا كان شعرك جافًا ومتطايرًا، استخدم الماء الفاتر لغسل الشعر، اشرب كمية كافية من الماء لتحافظ على رطوبتك.