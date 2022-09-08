شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالجوع بشكل مستمر بالرغم من تناولك للطعام؟ هل تتعرض لألم الجوع كألم البطن والغثيان والتعب والإرهاق؟ فى هذا التقرير نستعرض أسباب الجوع وفقا لموقع verywellhealth.

قد تشعر بالجوع بسبب إفراز هرمونات الجوع، حيث يقوم المخ بإفراز هرمون جريلين المسئول عن إفراز أحماض المعدة لهضم الطعام وحال عدم وجود طعام تبدأ أحماض المعدة بمهاجمة بطانة المعدة، وتتسبب فى شعورك بالجوع.

وأضاف التقرير أن تناول الأطعمة غير صحية وغير مناسبة قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالجوع الدائم، فتناول الأطعمة السريعة أو مرتفعة السعرات الحرارية دون فائدة تزيد من فرص الشعور بالجوع بشكل ملحوظ، فهرمون الجريلين يتفاعل مع الأنسولين، ويتسبب فى انخفاض مستويات الأنسولين إلى ارتفاع هرمون الجوع وبالتالى الشعور البجوع بشكل متضاعف.

وأوضح التقرير أنه قد يكون شعور الجوع يعنى أنك تعانى من الجفاف، لذا عليك الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الماء، والسوائل علي مدار اليوم.

وأخيرا أشار التقرير إلى أن هناك علاقة بين الإفراط في تناول الطعام والسمنة بقلة ساعات النوم، فهناك دراسة أجريت عام 2016، تؤكد أن قلة النوم تزيد من تأثيرات مادة كيميائية داخل المخ فتجعل تناول الأطعمة الحلوة والمالحة وعالية الدهون أكثر جاذبية.