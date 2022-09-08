شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشكل الجديد لجدرى القرود بعد ظهور أول إصابة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستعرض فى التقرير التالى وفقا لما نشره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc أشكال ومراحل تطور فيروس جدرى القرود.





مراحل تطور جدرى القرود- تكون الآفات صلبة أو مطاطية ومحددة جيدًا وعميقة الجذور وغالبًا ما تتطور لتشبه نقطة على الجزء العلوى من الآفة.

- غالبًا ما تحدث الآفات فى مناطق الأعضاء التناسلية والشرجية أو فى الفم.

- لا ينتشر الطفح الجلدى على الجسم أجمع.

- قد يقتصر الطفح الجلدى على عدد قليل من الآفات.

- لا يظهر الطفح دائمًا على اليدين والقدمين.

- غالبًا ما توصف الآفات بأنها مؤلمة حتى مرحلة الشفاء عندما تصبح مثيرة للحكة.

- يمكن أن تحدث الحمى والأعراض الخاصة بالفيروس كالقشعريرة أو تضخم العقد اللمفية أو الشعور بالضيق أو الألم العضلى أو الصداع، وذلك قبل الطفح الجلدى لكن قد تحدث بعد الطفح الجلدى أو لا تكون موجودة على الإطلاق.

- يمكن أن تحدث أعراض فى الجهاز التنفسى كالتهاب الحلق أو احتقان الأنف أو السعال.

وقدم التقرير الصورة الأوضح لمراحل جدرى القرود..