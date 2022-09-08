شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى إزاى تجهزى وجبة صحية لقلب طفلك قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء موسم العودة إلى المدارس فى أكتوبر المقبل يستعد الآباء لعودة أطفالهم إلى المدرسة، وتقدم جمعية القلب الأمريكية بعض النصائح لمساعدة أولياء الأمور فى التخطيط لوجبات الغداء المدرسية، لأنها تلعب دورًا أساسيًا فى رفاهية الطالب ونجاحه فى العام الدراسى، وبما أن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد سببًا رئيسيًا للمرض والوفاة المبكرة لدى الرجال والنساء فى جميع أنحاء العالم، تكشف الأدلة المتزايدة أهمية الوقاية الأولية من أمراض القلب بدءًا من الطفولة، وتوصى جمعية القلب الأمريكية بأن يأكل الأطفال مجموعة متنوعة من الأطعمة بينما يستهلكون سعرات حرارية كافية لدعم نموهم وتطورهم، وفقا لما نشره موقع "wnypapers".

ويجب على الأطفال وأسرهم تناول الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول والدهون الكلية، اختر مجموعة واسعة من الأطعمة للحصول على ما يكفى من الكربوهيدرات والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى؛ وتستهلك ما يكفى من السعرات الحرارية للحفاظ على وزن صحى بالنسبة لطولها وبنيتها ومستوى نشاطها.

ولاحظ العلماء فى جميع أنحاء العالم تزايد مشكلة السمنة لدى الأطفال، هذا الاتجاه مثير للقلق بشكل خاص لأن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 ، والتى تزداد عند الأطفال والمراهقين.

وقد يؤدى تعليم الأطفال عادات الأكل الصحية إلى زيادة فرصهم فى عيش حياة صحية، ما يساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى وقت لاحق من الحياة.

بعض النصائح التى يجب التفكير فيها عند تحضير طعام أطفالك

اختر الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول بشكل طبيعى، مثل الفواكه والخضراوات، معظمها منخفض بشكل طبيعي في الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم، وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.

استبدل زبدة الفول السوداني بالسكريات والزيوت المضافة بأخرى مصنوعة من الفول السوداني فقط.

استخدم اللحوم الخالية من الدهون، اختر السمك والدجاج والديك الرومي وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون.

التحول إلى الحليب الخالي من الدسم، قلل تدريجياً من محتوى الدهون في الحليب الذي تشربه أسرتك. ابدأ بـ 2% ثم جرب 1٪ وأخيراً الحليب الخالي من الدسم.

استبدل الخبز الأبيض بخبز القمح.

استبدل علب العصير أو حليب الشيكولاتة بالماء (ضعه بالفواكه إذا احتاجوا إلى تعزيز النكهة).

تساعد وجبة غداء مغذية وصحية للقلب ، جنبًا إلى جنب مع التمارين اليومية، فى إعداد كل طفل لمدة عام من التعلم والنمو الأمثل.