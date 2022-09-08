شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الفخذين وعضلات الساق تحذرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن وجود الكوليسترول فى جسمك لا يشير إلى وجود خطر، فهناك حاجة له لبناء خلايا صحية، ومع ذلك إذا خرج مستوى الكوليسترول عن السيطرة وزاد عن المعدل الطبيعى، فقد يكون الأمر مقلقًا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية(WHO) ، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويمثل ثلث أمراض القلب الإقفارية، ويواصل الأطباء والخبراء الطبيون التأكيد على أهمية النظام الغذائى وممارسة الرياضة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المرتبطة بالقلب، بما فى ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم وارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

ويمكن أن يؤدى ارتفاع الكوليسترول غير المعالج إلى العديد من المشكلات، ويمكن أن يسبب ترسبات دهنية، تُعرف أيضًا باسم البلاك، فى جدران الشرايين وعلى جدارها، ما قد يؤدى إلى تضييق الشرايين، ومنع تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم، هذه العملية تسمى تصلب الشرايين.

ويمكن أن يؤدى تضييق الشرايين وانسدادها إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلى من الجسم، خاصة الساقين، ما يتسبب فى حالة تسمى مرض الشريان المحيطى، والتى يمكن أن تكون "مؤلمة" للغاية، وفقًا لمايو كلينك، ويمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطى (PAD) تقلصات "مؤلمة" فى الفخذين أو عضلات الساق، نتيجة عدم وصول الدم الكافى للساقين أو الذراعين.

علامات أخرى يجب ألا تتجاهلها

وفقًا لمايو كلينك بخلاف التشنجات المؤلمة فى الفخذين وعضلات الساق، هناك أعراض أخرى يمكن أن تشير إلى داء الشرايين المحيطية المرتبطة بالقاتل الصامت وتشمل هذه:

- خدر أو ضعف فى الساق

- عدم وجود نبض أو ضعف فى الساقين أو القدمين

- لمعان بشرة الساقين

- يتغير لون جلد الساقين

- تباطؤ نمو أظافر القدم

- تقرحات لا تلتئم فى أصابع القدم أو القدمين أو الساقين

- ألم عند استخدام الذراعين، مثل الوجع والتشنج عند الحياكة أو الكتابة أو القيام بمهام يدوية أخرى

- الضعف الجنسي لدى الرجال

- تساقط الشعر أو تباطؤ نمو الشعر على الساقين