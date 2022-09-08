شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسئلة حول جدرى القرود بعد ظهور أول حالة إصابة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
ما هو فيروس جدرى القرود؟يعد من الأمراض النادرة الموجودة فى قارة أفريقيا، ويعد من الفيروسات القشرية المسببة للجدرى.
فى عام 1958 اكتشف مرض شبيه للجدرى فى مستعمرات القرود لذا أطلق عليه مرض "جدرى القرود"، وتم تسجيل أول حالة بشرية عام 1970 فى بلدان وسط وغرب أفريقيا.
هناك طريقتان وهما:
عن طريق لمس جروح المريض أو البول والبراز، الطريقة الثانية الرذاذ الصادر عن الجهاز التنفسى أثناء السعال والعطس.
من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدرى القرود؟الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، كمرضى الإيدز، وسرطان الدم والغدد الليمفاومية، والحوامل والمرضعات.
- الشعور بالصداع.
- آلام فى عضلات الجسم.
- آلام فى الظهر.
- تضخم الغدد الليمفاوية.
- الإعياء والتعب.
- بعد مرور من يوم إلى ثلالث يظهر الطفح الجلدى.
تتراوح مدة الحضانة من الإصابة إلى ظهور الأعراض بين 7 و14 يومًا أو من 5 إلى 21 يوما.
لا يوجد علاج أساسى لجدرى القرود، لكن يمكن استخدام لقاح الجدرى، والأدوية المضادة للفيروسات، والجلوبيولين المناعى، للسيطرة عليه، مع ضرورة إجراء طرق للوقاية من هذا المرض عن طريق الابتعاد عن ملامسة الحيوانات التى يمكن أن تنقله، عزل المرضي المصابين، الاهتمام بنظافة اليدين عن طريق غسلها بالماء والصابون جيدا.
- تجنب ملامسة الحيوانات الناقلة للمرض، مثل القرود.
- عزل المرضى عن الآخرين وعدم الاختلاط بهم.
- غسل اليدين جيدا بالماء الجارى والصابون.
- استخدم معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع المرضى، مثل الكمامة والقفازات المطاطية.