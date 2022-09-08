شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا أصيب طفلك بمرض اليد والقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الفيروسات التى يمكن أن تسبب مرض الأطفال، أحد الفيروسات الشائعة بين الأطفال هو وجع الفم الوطفح الجلدى على اليدين والقدمين، ويُعرف هذا عمومًا بمرض اليد والقدم والفم(HFM) ، وهو عدوى فيروسية منتشرة تؤدى إلى ظهور بثور حمراء مؤلمة على اليدين والقدمين والوركين بالإضافة إلى الفم والحلق.

ووفقا لموقع webmd، تحدث معظم أمراض HFM بسبب فيروس كوكساكى، وهى عدوى تصيب الأطفال الصغار بشكل أساسى خلال الصيف والخريف، ويمكن أن ينتقل بسهولة عن طريق لمس الأيدى غير النظيفة أو الوجه أو اللعاب أو مخاط الأنف أو سائل البثور لأنه معدى بطبيعته.

أعراض مرض اليد والقدم والفم

أمراض اليد والقدم والفم ليست حالة خطيرة للغاية، وتختفى الأعراض فى غضون من 7 إلى 10 أيام، ويمكن أن تكون الأعراض التى قد يعانى منها الطفل:

- سيصبح الأطفال مضطربين أو يقضون وقتًا أطول فى النوم أكثر من المعتاد

- صعوبة فى تناول الطعام والرغبة فى تناول السوائل الباردة

- ألم فى البطن أو قىء أو إسهال

- سيلان اللعاب طوال الوقت بسبب الألم أثناء البلع

- التوقف عن الأكل أو الشرب

- طفح جلدى على باطن القدمين وراحة اليدين

- بثور حمراء صغيرة تشبه الفقاعات مليئة بالسوائل

كيف تحافظ على سلامتك من أمراض اليد والقدم والفم

الأيام السبعة الأولى من الإصابة هى الأكثر عدوى لهذا الفيروس، ومع ذلك، يمكن أن يستمر الفيروس فى جسم الطفل لأيام أو حتى أسابيع، وينتقل عن طريق اللعاب أو الرذاذ، ويمكن اتخاذ التدابير الوقائية التالية لتجنب خطر الإصابة:

- أهم عامل فى منع انتشار العدوى هو غسل اليدين بعد مسح أنف الطفل أو تغيير الحفاضات

تنظيف وتعقيم الأسطح والألعاب ومقابض الأبواب

- عزل الطفل المصاب فى غرفة منفصلة وتجنب مشاركة أى أدوات

- اطلب من الطفل تغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس

- تجنب إرسال الطفل إلى المدرسة أو الحضانة حتى تختفى الأعراض

- النظافة الجيدة أفضل دفاع

كيفية علاج مرض اليد والقدم والفم

ليس لأمراض اليد والقدم والفم علاج أو تطعيم معروف، ومع ذلك، يمكن اتباع هذه الخطوات لجعل الطفل يشعر بالتحسن: