شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهمية الكولاجين فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة فى جسمك وهو المكون الرئيسى للأنسجة الضامة التى تتكون منها عدة أجزاء من الجسم، بما فى ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات، وللكولاجين العديد من الوظائف المهمة بما فى ذلك تزويد بشرتك ببنية وتقوية عظامك.

وحسب ما ذكره موقع healthline قد تزيد العديد من الأطعمة بشكل طبيعى من الكولاجين، حيث توفرالأطعمة التى تحتوى على الجيلاتين، مثل مرق العظام.

وتم العثور على الكولاجين فى الأنسجة الضامة للحيوانات، وبالتالى فإن الأطعمة مثل جلد الدجاج ولحم البقر والأسماك مصادر للكولاجين.

فيتامين ج ضرورى لتخليق الكولاجين، لذا يجب عليك أيضًا التأكد من تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل الحمضيات والبروكلى والفلفل.

وتقوم الإنزيمات الهاضمة بتفكيك الكولاجين الموجود في الطعام إلى أحماض أمينية فردية وببتيدات ومع ذلك فقد تم بالفعل تكسير الكولاجين الموجود فى المكملات الغذائية، أو تحلل مائيًا، ولهذا السبب يعتقد أنه يتم امتصاصه بشكل أكثر كفاءة من الكولاجين الموجود في الأطعمة.

الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين

توفر مكملات الكولاجين مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وهى:

قد يحسن صحة الجلد.. الكولاجين مكون رئيسي لبشرتك ويلعب دورًا فى تقوية البشرة، وكذلك فى المرونة والترطيب، ومع تقدمك فى العمر ينتج جسمك كمية أقل من الكولاجين، ما يؤدى إلى جفاف الجلد وتكوين التجاعيد .

ومع ذلك فقد أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التى تحتوى على الكولاجين قد تساعد فى إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والجفاف.

قد تعمل هذه المكملات عن طريق تحفيز جسمك على إنتاج الكولاجين من تلقاء نفسه، بالإضافة إلى ذلك قد تعزز مكملات الكولاجين إنتاج البروتينات الأخرى التي تساعد في بناء بشرتك ، بما في ذلك الإيلاستين والفيبرلين .

قد يخفف آلام المفصل، يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضروف، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذي يحمي مفاصلك.

نظرًا لانخفاض كمية الكولاجين في جسمك مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل التنكسية مثل هشاشة العظام، وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد فى تحسين أعراض هشاشة العظام وتقليل آلام المفاصل العامة.