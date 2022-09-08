شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك بعد التعافى من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع thehealthsite تقريرا أن هناك مضاعفات حادة بعد الإصابة بفيروس كورونا، بما فى ذلك النوبة الدماغية أو السكتة الدماغية، والتهاب الدماغ، بين المرضى الذين تعافوا من عدوى كورونا.

وقال الأطباء إن إحدى الدراسات وجدت أن هناك مواقف حادة فورية مثل النوبة الدماغية أو السكتة الدماغية والتهاب الدماغ، ومع ذلك أضافوا أن البحث المناسب والمتعمق حول نفس الأمر جار.

ووفقًا لخبراء الصحة فإن الحالات المرتبطة بمرضى كورونا الذين يعانون من اضطرابات قلبية وعصبية حادة آخذة فى الارتفاع منذ اندلاع الموجة الثانية من الوباء، وصرح الخبراء أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع فى اضطرابات الدماغ بين المرضى المتعافين هى التأثيرات المختلفة لفيروس COVID على الدماغ.

كيف يؤثر فيروس كورونا على دماغ المتعافين؟

بصرف النظر عن التأثير على الرئتين والقلب، يمكن أن يكون لفيروس كورونا تأثيرًا شديدًا على دماغ الشخص المتعافين أيضًا.

بعض اضطرابات الدماغ التى يمكن أن يسببها فيروس كورونا المسببة لعدوى الفيروس التاجى على الدماغ هى: