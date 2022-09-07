شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسمه اعرف فوائده.. الرمان هيقوى مناعتك ويحميك من الأمراض ومفيد لقلبك والان مع تفاصيل الخبر
- يحميك من السرطان، والسبب أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الخلايا من السموم، وتقلل الإصابة بالسرطان.
- يساعد على خفض ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع نسبته وبالتالى يحميك من أى مضاعفات صحية.
- يرجع احتواء الرمان على نسبة عالية من الألياف، إلى جعله من الفواكه المهمة للجسم، والتى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتقلل من الإصابة بالإمساك أو الإسهال.
- الرمان مفيد لصحة القلب وتحسين صحته، والسبب مضادات الأكسدة التي من دورها القيام بخفض ضغط الدم، وتنظيم مستويات الكوليسترول.
- يعد من الفواكه المهمة لصحة الجنين، فتناوله يحمى دماغ الجنين من التعرض لأى مضعفات عند الولادة.
- الرمان من الفواكه التى تحارب الالتهابات، والسبب أنه يحتوى الخصائص المضادة للالتهابات.
- الرمان يساهم في تحسين الذاكرة، وهذا ما أكدته الدراسات والسبب مادة البوليفينول التي تنشط المخ وخلاياه وبالتالي تحسن الذاكرة.
- يعد علاجا لمرضى الأنيميا، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الحديد، لذا فتناوله يزيد من نمو خلايا الدم الحمراء، ويمنع فقر الدم.