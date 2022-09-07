بيروت - نادين محمد - البحث عن جسم مشدود هو واحد من الأمور التي قد تشغل بال الفتيات، فالجميع يرغبن في الظهور بشكل رشيق، مع القوام الممشوق، وقد تساعد الرياضة في الحصول على هذا القوام، خاصة تلك الرياضات الخاصة بشد الجسم، وإليكِ أفضل رياضة لشد الجسم بالكامل.

القرفصاء واحدة من أفضل التمرينات التي قد تساعد على شد الجزء السفلي من الجسم، ويناسب هذا التمرين صاحبات الأرادف الممتلئة بشكل خاص.

يمكن عمل التمرين عن طريق:

يتم عمل التمرين عن طريق ثني القدمين، والإمساك ببعض الأوزان، مع المباعدة بين يديك بمقدار عرض الكتفين تقريبًا.

حافظي على صدركِ مرتفعًا، واسحبي كتفيكِ للخلف وانظري للأمام بشكل مستقيم وأنت ترفعين الأوزان.

حافظي على ظهركِ مشدواً عند النزول والصعود، مع التكرار.

يساعد هذا التمرين على شد منطقتي الذراعين، وكذلك الرقبة، ويعتبر مفيداً في حالات الإرهاق والشعور بالتعب في تلك المنطقة.

يمكن عمل التمرين عن طريق:

قومي بمد الذراع اليسرى بشكل مستقيم للأعلى، بحيث يكون الكوع قريبًا من الرأس.

اثني الكوع الأيسر بحيث تسقط اليد اليسرى خلف الرقبة.

باستخدام اليد اليمنى، أمسكي بالذراع اليسرى خلف الكوع واضغطي برفق لأسفل، وادفعي اليد اليسرى بعيدًا إلى أسفل الظهر.

استمري لمدة 10 ثوانٍ، ثم استريحي لمدة 5 ثوانٍ قبل التكرار مع الذراع اليمنى.

كرري مرتين أخريين.

تمرين وضع الطفل

هذا التمرين يعتبر من أشهر تمرينات اليوغا، ويعتبر مثالياً لشد كل أجزاء الجسم، كما أنه معروف بالمساعدة في الحد من الضغط والتوتر.

يمكن عمل التمرين عن طريق:

الركوع مع توجيه أصابع القدم إلى الخلف، بحيث تكون قمم القدمين مستوية على طول الأرض.

الجلوس على الكعب.

ادفعي الأرداف للخلف وأنزلي الصدر نحو الأرض، وحركي الذراعين للأمام.

اثبتي على الإطالة لمدة 30 ثانية وكرريها 3 مرات، مع فترات راحة مدتها 10 ثوانٍ بين كل تمارين الإطالة.

المصدر: medicalnewstoday- menshealth



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