بيروت - نادين محمد - السيلوليت مشكلة شائعة تواجهها معظم النساء، حيث يكون الجلد أشبه بملمس البرتقالة، وعادة ما تزداد تلك المشكلة مع التقدّم في العمر، أو زيادة الوزن، أو حدوث تقلبات في الوزن، حيث تضعف ألياف الكولاجين، ويصبح الجلد أكثر انكماشاً، مما يتسبب في هذا المظهر فوق سطح الجلد.

ولهذا نستعرض لكِ في "الجميلة" أنواع السيلوليت بالصور وكيفية التعامل معه.

النوع الأول: ترهل الجلد بالسيلوليت

مع تقدم العمر، حيث تضعف ألياف الكولاجين والإيلاستين في الأنسجة، يزداد انزلاق الجلد فوق العضلات والأنسجة ، مما يتسبب في ترهل في سطح الجلد.

كيفية معرفة ما إذا كان لديك هذا النوع من السيلوليت:

أثناء النظر في المرآة، خذيض إصبعين واضغطي على الجلد تحت عينك أو أعلى يدكِ، ومن ثم ارفعي يديكِ، فإذا كان الجلد بطيئًا في العودة، فهذه علامة على أنه من المحتمل أن يكون لديكِ ترهل بالجلد.

كيفية التعامل مع ترهل الجلد بالسيلوليت

المفتاح هنا هو البحث عن المستحضرات التي تحتوي على 3 مكونات رئيسية تساعد على تماسك الجلد وهي الطحالب الحمراء، والببتيدات وفيتامين أ، ويمكن أن تساعد في استعادة بعض المرونة التي ربما تكوني قد فقدتها بمرور الوقت.

ضعي المستحضر الذي يحتوي على تلك المكونات مرتين يوميًا، وتأكدي من وضع كمية بحجم عشرة سنتات لكل منطقة، مع التدليك جيدًا.



النوع 2: السيلوليت نتيجة ضعف الدورة الدموية

يحدث هذا عندما يتم دفع الدهون الموجودة تحت الجلد ضد النسيج الضام المحيط، وتكون الدهون الزائدة التي تراكمت هي الطبقة السطحية من الأنسجة المنتفخة بين حزم النسيج الضام.

كيفية معرفة ما إذا كان لديك هذا النوع من السيلوليت:

دليلان يشيران إلى أنه قد يكون لديك برودة في اليدين والقدمين، وشعر متناثر على ساقيكِ.

كيفية التعامل مع السيلوليت نتيجة ضعف الدورة الدموية

استخدام فرشاة جافة لفرك المنطقة بحركة دائرية لمدة 10 دقائق على كل ساق، وإن القيام بذلك كل يوم سيؤدي إلى تآكل الألياف التي تلتوي لتنعيمها.

النوع 3: السيلوليت نتيجة قلة التمرينات الرياضية

إن تخطي التدريبات الخاصة بكِ يمكن أن يسبب زيادة في الأنسجة الدهنية، مما يجعل السيلوليت أكثر وضوحًا، وهذا شائع جدًا لدى الأشخاص الذين عانوا من زيادة الوزن أو فقدانه مؤخرًا.

كيفية التعامل مع السيلوليت نتيجة قلة التمرينات الرياضية

يمكنكِ تجربة السراويل المصنوعة من قماش خاص مملوء بمكونات تعمل على كسر السيلوليت مثل الكافيين والريتينول وفيتامين إي، وارتدائها لمدة 8 ساعات يوميًا لمدة ثمانية أسابيع للمساعدة في تلطيف الكتل والنتوءات، كما يساعد رفع مستوى نشاطك أيضًا على تماسك جسمك وتقليل مظهر السيلوليت.

النوع 4: السيلوليت الوراثي

يوضح الخبراء أن الكثير من النساء لديهن استعداد سيجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت، ويعود ذلك إلى عوامل وجينات وراثية.

كيفية معرفة ما إذا كان لديكِ السيلوليت الوراثي:

أمسكِ مصباحًا يدويًا بزاوية وألقه على فخذيك، إذا رأيت ظلًا يشبه غمازة واضحة، فهذا هو السيلوليت الوراثي.

كيفية معالجته

يمكن استخدام علاجًا طفيفًا يسمى subcision ويستخدم في العيادات، بتقنية microblading لتقسيم العصابات الليفية التي تسبب السيلوليت بشكل دائم، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

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