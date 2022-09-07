شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن إلى صحة الأمعاء.. اعرف الفوائد الصحية لدقيق الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصى خبراء التغذية بدقيق الشوفان كوجبة فطور صحية، بسبب محتواه العالى من الألياف، فتضمينه فى قائمتك الغذائية بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، ويساعد على ازدهار صحة الأمعاء، ويجعل حركات الأمعاء أسهل، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، إليك ما يقوله العلم عن تناول دقيق الشوفان بشكل منتظم، وفقا لما نشره موقع eatingwell.

الشعور بالشبع

الشوفان مصدر كبير للألياف والكربوهيدرات التى لا يستطيع الجسم هضمها، نظرًا لأن الألياف تبطئ عملية الهضم، فلن تشعر بالجوع لفترة أطول، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على تجنب الارتفاع المفاجئ والانخفاض فى مستويات السكر فى الدم مع تقليل الشعور بالجوع.

يحافظ على حركة الأمعاء

يحتوى الشوفان على نوع خاص من الألياف القابلة للذوبان يسمى بيتا جلوكان، ويشكل "بيتا جلوكان" تناسقًا شبيهًا بالهلام فى القناة الهضمية ويساعد على الحفاظ على حركة الأشياء في جهازك الهضمي والحفاظ على انتظامك.

يخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب

بدء يومك بصحن من الشوفان يمكن أن يفيد صحة قلبك بأكثر من طريقة، بسبب محتوى الألياف، ويمكن أن يساعد دقيق الشوفان في خفض الكوليسترول الضار LDL، واستقرار مستويات السكر في الدم وحتى خفض ضغط الدم المرتفع ، وكلها تلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة بكتيريا الأمعاء

دقيق الشوفان هو أيضًا غذاء بريبيوتيك، والذي يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، إن الحفاظ على بكتيريا الأمعاء الصحية - المعروفة أيضًا باسم ميكروبيوم الأمعاء - سيفيد جهاز المناعة في جسمك ، ويحسن مزاجك وهضمك ، ويساعد على درء الأمراض.

إنقاص الوزن

إلى جانب هذه الفوائد الإيجابية، تظهر الأبحاث أن وجبة الإفطار الشعبية هذه يمكن أن تدعم جهود إنقاص الوزن ، فإن الشوفان بيتا جلوكان له آثار إيجابية على ارتفاع السكر في الدم، وخفض مستويات الدهون في الدم وتقليل الوزن، قد يعزز بيتا جلوكان أيضًا إطلاق الببتيد YY ، وهو هرمون ينتج في الأمعاء يساعد على الشعور بالشبع.