شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن النزيف الداخلى.. أعراض وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند حدوث حادث أو خبطة شديدة تزداد فرص الإصابة بالنزيف الداخلى، الذى يصفه الكثير من الأطباء أنه قد يؤدى للوفاة حال عدم إسعاف الشخص، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline سنتعرف على كل ما يخص النزيف الداخلى من أعراض وأسباب.

ما هو النزيف الداخلي؟

حدوث نزيف في أحد أعضاء الجسم الداخلية، ويصعب اكتشافة.

ما هى أسباب الإصابة بالنزيف الداخلي؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من تعرضك لإصابة بالنزيف الداخلي، ومنها:

- الإصابة بكسر فى العظام كالذراع أو الساق أو الحوض.

- تمدد الأوعية الدموية أو انتفاخها، وتعرضها للتمزق.

- الاصابة باضطرابات النزيف، أى أن هذا الشخص يعاني من خطر زيادة النزيف، ولا يتجلط الدم أى لا يقف عند الإصابة بأى جرح.

- أخذ بعض الأدوية كمميعات الدم، والأدوية المضادة للصفائح الدموية.

ما أعراض النزيف الداخلي؟

- شعور الشخص بالدوخة والدوار.

- انخفاض ضغط الدم.

- الشعور بألم في منطقة النزيف والسبب يرجع إلى أن الدم يهيج الأنسجة وتزيد من شعورك بالألم.

- ضيق في التنفس.

- التعرض لوخز فى اليدين والقدمين، والسبب أن فقدان الدم الداخي يضغط علي الأعية الدموية.

- حدوث تغييرات في الرؤية، أي زغللة وعدم وضوح الرؤية.

- الإصابة بالغثيان أو القيء.

- التعرق الشديد.

- ظهور كدمات مكان النزف.

- الشعور بالارتباك، وفقدان الوعي.

ما هو علاج النزيف الداخلي؟

الراحة وشرب السوائل بكثرة يعد أبسط حيل العلاج، وأيضا يساهم فى إنتاج الجسم للدم الذى فقده، وحال أن النزيف الداخلى حالة متوسطة أو شديدة، يعتمد العلاج علي حقن فيتامين ك وبلازما مجمدة والدم والصفائح الدموية إلى الأوعية الدموية.